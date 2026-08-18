哈佛、MIT等被點名 國防部用經費威脅與中國合作30大學

民眾在哈佛大學校園內的約翰哈佛雕像前拍照。國防部18日限期哈佛等30所大學審查它們與中國部分大學合作關係。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 國防部要求30所大學審查與中國等外國機構合作。

國防部要求30所大學審查與中國等外國機構合作。 重點二： 若兩周內未終止可疑合作，不排除失去聯邦經費。

若兩周內未終止可疑合作，不排除失去聯邦經費。 重點三：哈佛、MIT等遭點名，校方憂無證據下被究責。

國防部 17日以保護納稅人資助的研究免受盜竊和濫用為由，下令全美30所大學審查它們與主要是中國的大學和軍事訓練機構的合作關係；倘若大學未能在未來兩周內完成審查並終止任何被認為有問題的合作安排，不排除會失去聯邦經費。

川普政府正密切關注中國日益增長的全球影響力；國防部7月甫發布更新名單，羅列並指控130家外國機構從事「可能增加美國政府資助研發成果遭挪用風險」的活動。名單上的機構絕大多數是中國機構，例如中國科學技術大學和中國軍事醫學科學院等，但也有伊朗和俄羅斯機構出現在名單上。

國防部技術長邁克爾(Emil Michael)聲明指出，「國防部對任何損害國家安全的學術合作，採取零容忍態度。」該聲明並未點明收到命令的院校名稱；但匿名官員表示，這些學校包括哈佛大學 、麻省理工學院和約翰霍普金斯大學在內。

代表大學院校校長的「美國教育委員會」(American Council on Education)政府關係副總裁史普雷策(Sarah Spreitzer)對此舉表示擔憂，指該聲明在沒有任何證據的情況下，暗示這些學校有不當行為。

史普雷策表示，美國教育委員會曾協助川普第一任政府制定該外國機構名單的第一個版本。此後幾年，委員會大多數成員機構都終止了與那些機構的研究合作關係。

史普雷策指示，她擔心美國院校可能會因為在該名單制定前建立的合作關係而被究責； 「我們不認同這種暗示——暗示我們在研究安全方面不是好的合作夥伴；畢竟那份名單是我們協助建立；而且每當出現國家安全疑慮時，我們都一直與聯邦政府合作。」

中國駐美大使館發言人聲明表示，中國反對將「正常的科學、教育和學術交流」政治化；「美方應摒棄冷戰思維，營造開放、公平、非歧視的中美教育、科學和人文交流環境。」

川普政府針對哈佛大學發起的聯邦調查，愈來愈密集。司法部目前在調查哈佛是否允許中國捐贈者設立排除美國學生的獎學金。

福斯數位新聞13日也曾報導，眾院「中國共產黨問題特設委員會」(House Select Committee on the Chinese Communist Party)指出，哈佛大學沒有做好適當安全保護機制，導致哈佛研究人員跟具有中國軍方及國防工業背景的「國防七子」大學共同發表140多篇論文。