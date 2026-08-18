專家之眼╱習近平訪美峰會 豈容華盛頓怠慢

中國國家主席習近平預計9月訪美，會晤美國總統川普，這將是川習今年第二次會面。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2026-07-31，數位典藏序號：20260516234125622】

最近曾有媒體報導，中國主管對美事務官員在習近平 九月出訪美國前，對於川普 政府內部各部會與機構間缺乏協調，致使諸多準備作業無法順利完成極為頭痛。特別是對於高峰對話以及相關協議，整個草擬準備與幕僚作業進程極不理想，更讓北京認為華盛頓高層無法統合內部歧見，在多頭馬車各行其是狀況下，就連最基本禮賓接待規格程序，再加上峰會議題與協議文件都難以敲定確認。

迄至目前為止，北京與華盛頓雙方在習近平預定出訪美國前，仍然就多項經貿議題不斷出招對抗，各種制裁措施毫不相讓，此種對立態度強硬態勢，讓諸多國際政治觀察家與外交評論者，紛紛跌落眼鏡確實相當意外。

此因不論是美國與大陸學界及政壇，原先都篤信北京與華盛頓應該存在高度默契，在習近平啟程前，儘量透過釋放正面信號，塑建有利氛圍，期能運用習近平與川普高峰會，達成有助於期中選舉經貿協議，並藉由此等利多消息，進行政治動員經營選舉票房。

基於目前北京與華盛頓雙方並未依據各方所預期軌跡運行，諸多出身中國流亡海外異議人士，原本就希望習近平出訪遭遇美方冷落對待，甚至期待川普在峰會對話臨時提出談判條件，最後讓習近平受到折辱挫敗，讓其灰頭土臉無功而返，進而影響北京政局發展。

有心攪局者看到此等態勢當然見獵心喜，開始配合雙方前置作業協調不順媒體報導，逐漸釋出各種荒誕傳言，甚至此等網路放話居然離奇到聲稱美國將刻意安排接待禮賓規格大打折扣，以便在氣勢上搶得先機，並順勢獲得談判有利地位。

針對此種流言蜚語，吾人必須認識到，大國領袖峰會向來就是遵循「成交才能成局，成局才能成行」規則運轉。假若當初未曾就雙方互訪期待達成協議基本架構獲得共識，絕對就不可能讓川普在五月出訪北京，並讓習近平在九月回訪之行程安排浮上檯面。

當然配合出訪期間高峰對話所希望達成協議，都要經過承辦幕僚、業務主管以及政務首長逐級協調，並在出訪前就獲得確認。最後在高峰對話時，原則上都是照表操課遵循劇本依序走位，依據雙方協議與講稿發言。誠然就目前看來，可能在枝節條款與文字仍須雙方繼續協商調整，但基本架構應該早就定案。

只要讀過外交史，就會理解古今中外各國接待來使，禮賓過程與規格最能適當展現國家實力，對於外國使節怠慢無禮，甚至堅持讓對方採行其所無法接受禮節規範，最後惹起戰端，確實不乏歷史殷鑑。同樣更有因為使節所攜外交文書遣辭用字不當，最後讓雙方關係破裂，甚至因此交鋒歷史案例。當然更有在禮賓規格過度鋪張，讓來使看破手腳與國力虛實，最後天朝盛世假象破滅，讓外敵輕視入侵血腥史實。

雖然仍有好事之徒，針對美國政府應對習近平來訪禮賓規格與接待水準胡亂臆測。但是說實在話，依據美國身為大國強權，同時中國當前在國際社會國家實力，華盛頓絕對不會在此等基本規範上犯下錯誤，假若在禮賓規格與程序有所怠慢，最後必然是美國政府大失顏面，國際強權絕對不會小鼻子小眼睛，在此種外交禮節去亂搞花樣。

但為何北京與華盛頓雙方針對習近平出訪美國前置作業，整體進程仍會發生協調不順情況，其實真正原因就是在於川普團隊本身結構所存在弱點；川普本身在政務運作上說起來並不尊重體制運作，白宮幕僚群希望藉由挾天子以令諸侯大權獨攬；再加上國務院、商務部與財政部各個部會山頭林立，相互爭權與爭寵，而川普又將統合全局之國安會組織弱化，因此才會讓各方勢力獲得順勢操作空間。

當然此等權力與發言地位爭奪戰亦受到未來政治前景發展影響，特別是有意競逐川普接班人之副總統范斯與國務卿魯比歐，多方較勁明爭暗鬥處處互別苗頭，更讓不重視體制運作之川普政府團隊諸多政務推動過程窒礙難行。再加上川普本身目前已經被中東戰局深陷泥淖搞到焦頭爛額，自然就不會投注太多心力去處理並非當務之急政治議程；因此習近平出訪所涉協議文件，優先順序自然就不會找到插隊機會，所以才讓北京與華盛頓協調時，面對無人積極應對感到相當無奈。

不過天下事總是船到橋頭自然直，醜媳婦總是要見公婆；以中國當前國際地位，再加上川普選在九月下旬邀請習近平出訪美國，自然就是希望透過峰會對話與協議獲得正面結果，以便有助於期中選舉。因此與其糾結在媒體報導當前雙方協調進程並不理想，毋寧認真思考各項結構性條件，就會看出習近平訪美峰會，豈容華盛頓怠慢之客觀事實。（轉載自聯合報）