李維特因不滿留欺敵機辭職？白宮：她根本沒去

白宮新聞秘書李維特將於本月底卸任，她舌戰記者的畫面廣為流傳。（美聯社）

川普總統上個月在北約峰會後對外聲稱改乘舊型的空軍一號(VC-25A)先赴英國，再換乘新空軍一號返回華府，結果其實是祕密登上另一架波音 C-32A離開土耳其 。網路盛傳與川普一同搭乘C-32A的白宮 助理娜塔莉．哈普（Natalie Harp）疑似是白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)離職的原因，理由是川普把李維特留在欺敵機上，卻帶著哈普搭另一架飛機離開。但是白宮和記者都證實，李維特根本未隨行到土耳其。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，知情人士透露舊空軍一號被當作欺敵機，裡頭坐的是國務卿魯比歐(Marco Rubio)、財政部長貝森特(Scott Bessent)，兩人都知道總統搭乘的是另一架祕密飛機。

祕密飛機上則有國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)，以及白宮助理哈普、諾塔(Walt Nauta)、史卡維諾(Dan Scavino)。另有多名白宮幕僚搭乘欺敵機，包括白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)、白宮幕僚祕書夏夫(Will Scharf)、白宮通訊主任張振熙(Steven Cheung)、國務院顧問尼德漢(Mike Needham)、白宮首席撰稿人沃辛頓(Ross Worthington)、國務院禮賓司司長克勞利(Monica Crowley)。

紐約時報記者哈柏曼(Maggie Haberman)說，川普會選諾塔和史卡維諾跟著他上祕密飛機，是因為他們長期為川普擔任涉及敏感事務的職務，且與他共事多年，因此深受信任。其中，史卡維諾與川普的淵源甚至可追溯數十年前，當時他還是一名青少年，在川普旗下的高爾夫球場擔任球童。

據傳李維特亦被留在舊空軍一號上，而非跟隨川普到祕密的C-32A上。Radar Online報導引述未經證實的消息稱，李維特不滿她竟不是川普的首選，且之後才發現舊空軍一號疑似是暗殺目標。

一段在X平台上瘋傳的影片顯示，李維特與一名女子在陸戰隊一號(Marine One)直升機上交談，李維特顯得十分不安。網友猜測另名女子就是哈普，並推測兩人的談話並不愉快。一位網友留言稱李維特很生氣川普把她留在誘餌機上，駐南非的伊朗使館更助長這種猜測。

但是白宮和記者都證實，李維特根本未隨行到土耳其。

李維特在長篇離職聲明中向川普表達了感謝，並解釋說她決定卸下重擔是為了專注於自己作為母親的責任。現年28歲的是歷來最年輕的白宮發言人，今年5月生下第二個孩子後開始休產假，7月重返白宮。川普12日在社群媒體發文宣布此事，稱她是自己「最信任的助理」之一，並表示她將於8月底離任。

白宮新聞秘書李維特將於本月底卸任，她舌戰記者的畫面廣為流傳。（美聯社） FILE - White House press secretary Karoline Leavitt points to a reporter to ask a question in the James Brady Press Briefing Room at the White House, March 30, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2026-08-12，數位典藏序號：20260813040341203】

White House Press Secretary Karoline Leavitt looks on, as U.S. President Donald Trump (not pictured) speaks to the members of the media, before Trump's boarding of Air Force One, en route to John F. Kennedy International Airport, at Joint Base Andrews, Maryland, U.S., August 14, 2026. REUTERS/Ken Cedeno【作者：路透通訊社，日期：2026-08-14，數位典藏序號：20260815014454328】

白宮史上最年輕發言人李維特日前無預警請辭，被傳是不滿被留在欺敵機上，但她根本沒去土耳其。（美聯社） White House press secretary Karoline Leavitt boards Air Force One, Friday, Aug. 14, 2026, at Joint Base Andrews, Md. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)【作者：美國聯合通訊社，日期：2026-08-14，數位典藏序號：20260815012726489】