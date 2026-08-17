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60天談判期屆滿美伊分歧未解 川普稱不尋求延長

中央社／華盛頓17日綜合外電報導
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川普總統。（路透）
川普總統。（路透）

美國與伊朗6月簽署旨在終結戰事的諒解備忘錄（MOU），並設定60天的談判期。如今期限屆滿，雙方立場仍相距甚遠。川普今天在白宮告訴記者，不尋求延長與伊朗的諒解備忘錄。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）與彭博（Bloomberg News）報導，川普今天在白宮橢圓形辦公室告訴媒體，伊朗希望達成協議，但「他們不會達成我認為有必要的協議」。

川普在白宮告訴媒體：「聽著，我們介入的原因只有一個：伊朗不能擁有核子武器。」

而在記者問到美國是否尋求延長與伊朗的諒解備忘錄時，川普回答：「不會」。

此外，川普也對在場記者重申美國控制荷莫茲海峽的構想：「我覺得這是個好主意。」

他告訴記者：「我們控制它。我們透過封鎖控制它。我喜歡宣布將其納為領土的構想。我們完全掌控該海峽。現在，他們可能會製造麻煩，可能會布設水雷…但這項封鎖一直非常有效。」

川普還表示，美國正將一桶桶石油運出荷莫茲海峽。

美國福斯新聞（Fox News）一名記者稍早表示，川普告訴他，倘若阿曼「阻礙」美國重新開放荷莫茲海峽及結束對伊朗戰爭的努力，美國將轟炸阿曼。

稍早，伊朗外交部發言人表示，德黑蘭已就未來船隻通行荷莫茲海峽的航行路線與阿曼達成協議。

美國與伊朗6月簽署旨在終結戰事的諒解備忘錄（MOU），並設定60天的談判期。如今...
美國與伊朗6月簽署旨在終結戰事的諒解備忘錄（MOU），並設定60天的談判期。如今期限屆滿，雙方立場仍相距甚遠。（路透）

精華 FAQ

  • 雙方在60天期限內仍未縮小歧見，美國與伊朗對協議內容看法差距很大，談判期到期後並未達成川普認為必要的條件，因此合作前景仍不明朗。

  • 川普在白宮明確表示「不會」延長與伊朗的諒解備忘錄，並強調美國介入此事的唯一原因，就是要阻止伊朗擁有核子武器。

  • 川普再次主張由美國控制荷莫茲海峽，稱封鎖很有效；同時伊朗外交部則表示，德黑蘭已與阿曼就未來船隻通行海峽的航行路線達成協議。

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