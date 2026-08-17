美國「縮減」美韓聯合軍演規模 曝政策挫敗感

南韓民眾集會抗議軍演。（歐新社）

南韓 和美國軍方17日開始舉行代號為「乙支自由之盾」的聯合軍演。與此同時，美國總統川普（Donald Trump）卻稱軍演向北韓 釋放「敵對訊號」，他已要求「大幅縮減」軍演規模。他還暗批南韓不配合美國對伊朗 政策。

分析人士認為，川普宣布調整軍演規模並非有意緩和地區局勢，更多是尋求外界關注和外交加分。此舉是美國現任政府脅迫盟友的慣用套路，暴露出其在朝鮮半島和伊朗問題上陷入政策僵局的挫敗感。

軍演規模尚未調整？

「乙支自由之盾」是韓美年度例行聯合軍演，通常在每年八、九月舉行。據兩國軍方消息，今年的演習首次納入反無人機、應對全球定位系統（GPS）干擾和網路攻擊等課目。

川普於美國東部時間16日在社群媒體上發文說，他已要求國防部「大幅縮減」聯合軍演規模，稱這些軍演「耗資巨大」且很大一部分由美國負擔，同時對北韓透露出「完全不恰當和敵對的訊號」。

川普還表示，考量到他與北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）有著「非常良好的關係」，他對「美國很久以前同意參加與南韓的聯合軍演感到不滿」。川普在貼文最後說，他最近要求南韓與美國一起推動「伊朗無核化」，但遭到韓方拒絕。

南韓政府對此表示，韓方高度關注川普發布的資訊，期待朝美（北韓與美國）領導人之間的友好關係能夠發展為有意義的對話。

不過，從南韓軍方表態看，演習規模尚未出現臨時調整。南韓國防部17日說，「乙支自由之盾」聯合軍演正在按計畫進行。另據韓聯社報導，南韓軍方表示美方目前並未就演習規模調整提出具體要求。

但也有媒體指出，此次美韓軍演在籌備階段就已確定規模較之前有所縮減。韓媒《朝鮮日報》早先報導，本次軍演的野外機動演習將由去年的44項下降至今年的14項，為史上最少。有分析認為，如果這就是所謂的「縮減演習規模」，川普16日才宣布，或是為了博取眼球。

暴露雙重挫敗感

分析人士認為，川普宣布縮減美韓軍演規模，暴露其在對北韓和對伊朗政策上陷入僵局的挫敗感。

在對北韓政策上，川普一直將他在第一個總統任期內與金正恩建立的「良好私交」視作其重大外交成績。開啟第二任期後，川普多次稱他與金正恩關係良好，願與金正恩再度會晤。

但朝方對此並未作出積極回應，也未調整其安全政策和對美立場。今年2月，金正恩明確北韓堅持以「核武力為中樞的國防建設自衛路線」，並指出以美國為首的侵略集團的擴張和越界軍事活動嚴重威脅朝鮮半島和地區安全。6月，金正恩說，今年以來美韓種種行為嚴重惡化半島局勢，北韓將進一步加強國防力量建設。

有分析認為，川普宣布縮減美韓軍演規模，更像是單方面對朝方示好，反而暴露出美方在半島問題上難以取得進展的無力感與焦慮。還有媒體認為，川普向北韓伸出「橄欖枝」，試圖得到朝方積極回應、取得外交成果，以利共和黨期中選舉選情。

在對伊朗政策上，川普希望在美伊簽署諒解備忘錄後，荷莫茲海峽通航得以恢復，為後續解決伊核等問題創造條件。諒解備忘錄的60天談判窗口期到期恰好也是17日，然而美國在伊朗問題上正陷入「打不動也談不了」的被動局面。

輿論認為，川普在上述貼文中就伊朗問題暗批南韓，既是對南韓此前未向美國主導的荷莫茲海峽護航計畫提供支持表達不滿，也是在美伊「不戰不和」僵局拖累共和黨期中選舉選情的情況下拿南韓發洩氣憤。

脅迫盟友是常態

川普發表上述貼文後，不少美國媒體在報導中使用了「極具爭議」等表述。然而回顧川普政府過往行事方式，將對盟友的安全保障「籌碼化」已是其「脅迫性外交」的慣用套路，目的是逼迫盟友在軍費分擔、安全政策甚至經貿關稅等議題上妥協讓步。

在川普首個總統任期裡，美方在駐韓美軍《防衛費分擔特別協定》談判中「獅子大開口」，提出將韓方分攤費用大幅提升至近50億美元，並多次私下和公開以「考慮削減或撤出駐韓美軍」向南韓施壓。

川普還多次以歐洲盟友「軍費不達標」威脅退出北約（NATO），甚至還「鼓勵」俄羅斯對那些「軍費不達標」的盟友採取行動。

今年5月初，川普因不滿德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）「美國被伊朗羞辱」等相關言論，宣布計畫從德國撤出約5000名美軍。在其首個總統任期內的2020年，川普也曾因德國國防預算不達標，以及德國堅持與俄羅斯推進「北溪2號」（Nord Stream 2）天然氣管道專案，威脅縮減駐德美軍。

此外，為獲取烏克蘭礦產資源，川普曾以暫停軍援和停止情報共享施壓烏克蘭簽署礦產協議。美國國會眾議員米克斯（Gregory Meeks）直言，這是對烏克蘭的「勒索」。

不少分析人士對川普此類脅迫盟友的動作已見怪不怪。美國智庫新美國安全中心（CNAS）高級研究員格羅斯曼（Derek Grossman）說：「此事（縮減美韓軍演規模）確實離譜，但說實話，我不明白如今還有誰會對此感到驚訝。」

分析人士指出，川普政府屢屢將駐軍和軍演等對盟友的安全承諾當作脅迫工具，這樣的同盟體系勢必會因信任不斷流失而逐步走向瓦解。