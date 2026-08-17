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川普要求推翻作家卡洛爾560萬賠償金 最高法院駁回

記者顏伶如／即時報導
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專欄作家卡洛爾（中）指控川普性侵，獲賠560萬元。（路透檔案照）
專欄作家卡洛爾（中）指控川普性侵，獲賠560萬元。（路透檔案照）

川普總統要求推翻裁定給專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)的560萬賠償金，17日遭到最高法院駁回，並沒有任何大法官對駁回裁決提出不同意見。CNN 17日分析，最高法院的決定是川普與卡洛爾纏訟多年以來的另一個失敗紀錄。

卡洛爾指控1990年代在紐約第五大道波道夫古德曼百貨公司(Bergdorf Goodman)試衣間遭房地產大亨川普性侵，紐約聯邦陪審團2023年裁定川普總統賠償500萬元。根據7月14日提交法院文件，川普7月9日已轉帳含利息在內的562萬5005.48元給卡洛爾。

川普7月29日上訴最高法院要求推翻賠償金裁決，川普律師要求大法官重新考慮下級法院的賠償金裁決。川普先前就曾對賠償金提出上訴，但最高法院6月29日拒絕受理。

卡洛爾律師向法院表示，卡洛爾已經把收到的賠償金放進一個生息帳戶，「直到被告要求重新審理的申請遭到駁回為止」。

2023年性侵指控的民事訴訟期間，川普並未出席，辯護律師也沒有傳換任何證人。陪審團裁決川普對性侵、誹謗必須承擔法律責任，但駁回卡洛爾的強暴指控。

卡洛爾與川普之間還有另一件官司。

川普駁斥性侵指控並反批卡洛爾造謠，卡洛爾對川普提告誹謗並求償1200萬元，曼哈頓陪審團2024年裁定川普賠償8330萬元，川普律師已上訴到最高法院。

精華 FAQ

  • 最高法院駁回川普要求推翻卡洛爾560萬賠償金的請求，且沒有任何大法官提出不同意見，等於維持原先的賠償裁定不變。

  • 根據7月14日提交法院的文件，川普已在7月9日轉帳562萬5005.48元給卡洛爾，金額包含利息，並放進卡洛爾的生息帳戶。

  • 另一件誹謗官司中，曼哈頓陪審團在2024年判川普需賠償8330萬元，川普律師已將此案上訴到最高法院，案件仍在進行。

大法官 川普 性侵

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