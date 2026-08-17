川普稱「秘密溝通」伊朗革命衛隊：幻覺

川普總統。（美聯社）

川普 總統17日稱，美方與伊朗 伊斯蘭革命衛隊官員之間存在秘密溝通管道，並要求伊朗「舉起白旗投降」。伊朗革命衛隊方面隨即予以駁斥，稱川普的說法是「幻覺」。

川普當天在接受美國福斯新聞頻道（Fox News）採訪時說，儘管伊朗方面「公開表現出對抗」，但美國與伊朗革命衛隊官員的「私下溝通管道仍然保持暢通」。

川普稱，雖然伊朗在巨大壓力下是「很好的撲克牌玩家」，但伊朗應該「舉起白旗投降」。川普表示，他在解決伊朗戰事上的考量「與美國期中選舉無關」。他並未對伊朗設定新的最後期限，「我沒有時間表，我不急」。

伊朗革命衛隊發言人穆赫比（Mohebbi）17日發表聲明說，革命衛隊官員並未與美國方面透過秘密管道對話，「川普的謊言僅僅是他因戰爭失敗和絕望而產生的幻覺和噩夢」。

伊朗外交部發言人巴加埃（Esmaeil Baghaei）當天早些時候在例行記者會上也駁斥美國媒體有關伊朗革命衛隊透過非正式管道與美方接觸的報導，並強調伊朗決策機構在談判立場上「前所未有地團結」。「這種媒體炒作是一種心理戰，旨在製造伊朗決策層內部存在分歧的假象，這暴露了美方的『絕望』心態。」巴加埃說。

據美國Axios新聞網站16日報導，美國官員繞過伊朗談判代表，與伊朗革命衛隊領導層取得聯繫，雙方聯繫的中間人是伊拉克庫德自治區主席內奇爾萬·巴爾扎尼（Nechirvan Barzani）。