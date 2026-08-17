川普對伊朗經濟施壓選項包括制裁中國銀行及小型煉油廠

美國總統川普。（歐新社）

路透16日分析，川普 總統日前表示將在經濟上重創伊朗 ，接下來川普政府可以採取的選項包括了制裁被稱為「茶壺」(teapots)的中國獨立煉油廠、制裁中國銀行等。

從1970年代末期以來，美國、聯合國與歐盟 已針對伊朗核子計畫、侵害人權及支持激進組織而祭出制裁、貿易禁運及凍結資產，今年2月伊朗戰爭開打之後，美國追加海上、能源以及金融制裁，同時發起海上封鎖，最近措施鎖定伊朗影子油輪艦隊、航運保險公司、協助伊朗獲取武器的實體與個人，數位交易所也同樣受到制裁，大約5000億與伊朗有關的加密貨幣遭凍結。

接下來川普政府可以對伊朗經濟施壓的選項包括：

＊制裁「茶壺」煉油廠約占中國煉油產量的四分之一，產業情報分析機構Kpler的2025年數據顯示，中國購買伊朗八成以上海運石油，由於獨立煉油廠吸收這項貿易的絕大部分，如今面臨次級制裁危機。

不過，專家指出，這些獨立煉油廠幾乎不接觸美國金融體系，因此在某種程度上相對免疫。

＊制裁中國銀行

財政部外國資產管制辦公室(Office of Foreign Assets Control)已對總部設於中國、香港的較小實體實施二次制裁，指控這些金融機構經手十億計數的伊朗石油交易，並為伊朗武器採購資金提供協助。

美國財政部已經警告說，若發現兩家規模較大的中國銀行有伊朗資金在系統流動，便可能實施二次制裁，但尚未正式列入制裁名單。

財政部並未公開點名兩家銀行，制裁專家說，打擊手可能對於規模更大的金融機構帶來寒蟬效應，北京則可能採取報復。

＊「打地鼠」(whack-a-mole)手段

美國可以鎖定協助德黑蘭規避制裁以籌措戰爭資金的個人與實體持續展開制裁，但風險顧問公司Obsidian Risk Advisors總經理艾瑞克森(Brett Erickson)說，如此措施無異於「打地鼠」作法，不能改變伊朗行為，德黑蘭找到新的實體做為替代即可。

＊陸路封鎖

陸路封鎖切斷糧食、能源、紡織品等進口，可以對伊朗人民增加壓力。不過，專家表示，封鎖計畫恐將落實，而且未必能在伊朗內部引發抗議或製造壓力。

＊次級關税(Secondary Tariffs)

參議院上周通過全面制裁俄羅斯的法案，其中包括對伊朗新制裁，但法案仍須在眾議院通過，民主黨及某些共和黨國會議員對關稅措施存疑，法案可能面臨挑戰。