川普、金正恩「關係很好」讓美與南韓同盟關係緊張

美國總統川普（左）第一任期期間於2019年6月與北韓領導人金正恩（右）在板門店非軍事區北韓一側會面。（美聯社）

紐約時報首爾分社首席記者崔相焄(Choe Sang-Hun)17日在分析報導指出，川普 總統希望減少美國與南韓 的聯合軍事演習，因為這些軍演對北韓具有敵意，然而在北韓領導人金正恩 執政之下，北韓對南韓的態度漸趨挑釁；川普對南韓出口商品祭出懲罰關稅，已讓雙邊關係承受壓力，川普的交易式外交也讓南韓感到挫折，削減聯合軍演是川普重返白宮之後第一次公開對北韓伸出具體的橄欖枝，金正恩是否接受則不得而知。

南韓與美國軍方人士都認為，這次兩國聯合軍演比以往演習都更重要，因為北韓派兵在俄烏戰爭中支援俄羅斯，藉此獲得無人機、現代戰爭實戰經驗已讓風險升高。然而，美韓夏季聯合軍演才剛要展開就被川普澆冷水，華府與首爾長達70年的同盟關係受到又一次沉重打擊。

川普交易式外交的最新例子是同意讓沙烏地阿拉伯在其領土濃縮核燃料，這是首爾爭取多年的訴求，因此感到挫折。過去幾年，北韓擴大核武庫存，多次揚言要對南韓使用核武，並稱南韓是「最敵對的敵人」(most hostile enemy)。金正恩還與莫斯科簽署共同防防禦條約，派遣軍隊、提供武器在俄烏戰爭支援俄方。

雖然北韓威脅升級，川普仍在社群媒體貼文描述北韓「沒有脅迫性且尊重他人」，誇耀自己跟金正恩「關係很好」。川普貼文寫道，美國與南韓數十年來的聯合軍演不僅昂貴，對北韓來說更是「完全不適當且充滿敵意」。

川普從政生涯中，一直把美韓同盟視為對美國人不利的買賣，經常批評首爾沒能對駐韓美軍支付公平合理的費用，而這些美軍則是威懾北韓的核心力量。

川普第一任內片面取消或削減美韓軍演，雖然因此促成與金正恩三次峰會，卻未能遏制北韓的核武野心。二度執政以來，川普釋出想要重啟個人外交的訊號，周末期間在社群媒體發布2019年與金正恩在朝韓邊界的合照，並寫道：「我跟金正恩相處得很好。」

亞洲社會政策研究所(Asia Society Policy Institute)副所長尚萊特-艾弗里(Emma Chanlett-Avery)說，川普形容北韓「沒有脅迫性且尊重他人」讓盟友震驚，因為盟友看著北韓政權不斷提升飛彈與核能力，還獲得俄羅斯當靠山。

遠東問題研究所(Institute for Far Eastern Studies)分析師李炳哲(Lee Byong-chul)說，川普要求減少軍演引發人們對美韓同盟變得空洞的擔憂，南韓保守派尤其覺得同盟關係恐淪為「殭屍」，在川普領導下已經喪失過往的戰略目標與政治能量。