推進加薩和平計畫 傳庫許納會晤哈瑪斯新領導人

川普女婿及特使庫許納(中)。(路透)

據知情人士透露，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯 新領導人哈雅今天在埃及與美國總統川普的女婿及特使庫許納 會晤。庫許納正尋求推進一項遭到以色列拒絕的加薩 方案。

法新社報導，消息人士指出，在會談中，哈瑪斯（Hamas）重申對方案所作承諾；庫許納（Jared Kushner）大力推動哈瑪斯徹底解除武裝，並且終止未來在加薩（Gaza）治理上的任何角色。由於外交敏感性，消息人士要求匿名。

據透露，在哈瑪斯支持川普最新一階段加薩計畫、同意將武器交給一個新成立的治理委員會兩週後，庫許納強調須有「具體、可驗證作法」，並且傳達「加薩絕不能再成為以色列的恐怖威脅源頭」的信息。

哈雅（Khalil al-Hayya）出席在埃及地中海城市阿拉敏（El-Alamein）舉行的會談，這是他7月上任以來首次出訪。

哈雅上任後不久哈瑪斯即表態支持解除武裝計畫。部分觀察人士認為，哈瑪斯此舉屬戰術考量，因為他們清楚以色列必然會予以反對。

在東道主埃及發布的會議照片中可見庫許納與包括前英國首相布萊爾（Tony Blair）在內的和平理事會（Board of Peace）成員同桌。作為區域調解方的卡達和土耳其也與會。哈雅則未入鏡。

路透社報導，一名外交消息人士表示，川普特使今天與埃及、卡達和土耳其調解方會晤，試圖推進美國總統加薩和平計畫，即使以色列持續對加薩進行空襲。

該消息人士透露，哈瑪斯官員出席庫許納、和平理事會加薩高級代表穆拉狄諾夫（Nickolay Mladenov）與調解方之間的部分會議。

一名以色列高層官員表示，庫許納、穆拉狄諾夫定明天與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面。尼坦雅胡9日稱川普最新的加薩和平藍圖「不可接受」。

這名官員指出，由於哈瑪斯正在重建勢力，華府要以色列結束在加薩對哈瑪斯武裝分子展開精準斬首行動的要求令以色列引以為憂。川普的和平計畫要求立即對加薩停止軍事行動。該計畫預見以色列軍隊撤出、加薩在新的巴勒斯坦文人政府領導下重建的同時，哈瑪斯將解除武裝。

川普上個月宣布他結束戰爭的方案取得突破，並說以色列和哈瑪斯均同意他所提方案。哈瑪斯表示，已經同意該方案，以避免戰事重啟，但是強調協議的落實有賴以色列先履行承諾，包括撤軍和停止攻擊。

以色列本月稍早縮減對加薩的攻擊後，過去幾天又恢復空襲。

以軍今天表示，空軍在汗尤尼斯（Khan Younis）和紐瑟拉特（Nuseirat）擊中兩名巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）和哈瑪斯武裝分子。根據加薩醫護人員說法，這次針對帳篷營地的攻擊造成至少5名巴勒斯坦人受傷。