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華爾街大行的最新投資目標：美國

美國本周加碼對伊朗「經濟怒火」 可能會有哪些行動？

編譯任中原／取材自彭博資訊
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美國財長貝森特。路透
美國財長貝森特。路透

美國財政部長貝森特已預告，美國準備對伊朗實施「空前」的經濟孤立措施，本周將會對外宣布。目前美國海軍已經封鎖伊朗所有港口，並實施上千種制裁，財政部仍有一些施壓點，主要挑戰在於採取其餘的選項，可能對美國經濟造成反作用。

彭博資訊盤點貝森特的可用的選項，也非僅限於這些行動，川普政府可能將這些措施混合使用，或選擇完全不同的作法。但彭博資訊分析師甘迺迪表示，「除非（美國總統）川普決定將對付伊朗的優先性高於其他所有問題，尤其是中國，否則不大可能有任何可用的行動，能夠重大改變伊朗的算計」。

施壓中國

伊朗90%以上的出口石油都賣給中國，如果美國懲罰中國購買伊朗石油的實體，將直接削減伊朗的石油收入。

華府2月底已對中國一些「茶壺」小型煉油廠實施制裁，但迄今都未把提供石油貿易融資的中國銀行業，列入懲罰目標。

美國打擊中國企業或金融機構的風險，在於可能在「川習會」之前使美、中關係緊張升高。在經濟上也可能會付出代價，因為伊朗廉價的石油若從全球油市消失，可能拉高國際油價。

制裁資金交換機構

阿聯等國有多家交換機構協助伊朗匯回資金。伊朗出售石油時，仍需要交換機構及中介單位把油款（通常是人民幣）轉換成伊朗真正能使用的貨幣。

美國財政部已表明，這是伊朗的弱點之一。貝森特可以指控這些交換機構協助伊朗進行數十億到數百億美元的「洗錢」行動，作為懲罰理由。

此舉將使伊朗無法取得大量的資金，但伊朗多年來已建立替代管道，使資金能在正式的金融體系之外移動。美國若切斷個別交換機構，可能使交易轉向新的中介單位、其他貨幣或數位資產，無法完全阻止資金流動。

制裁伊朗的貿易夥伴

美國可能威脅對任何與伊朗做生意的實體，實施「二級」制裁，可能迫使外國企業及銀行在與繼續與伊朗往來、或是留在美國金融體系之內，做出抉擇，從而使美國的籌碼擴大到石油貿易之外。

此舉可能對俄羅斯及中國造成更大壓力，但也會影響伊朗鄰國的企業與金融機構，包括土耳其等美國的盟國。川普已威脅對與伊朗經商的國家實施25%關稅，但迄未執行。

沒收伊朗海外資產

美國可能不只是凍結、更進一步沒收這些伊朗資產。然而美國真正能觸及到的伊朗資產可能相當有限。沒收這些資產無論是在法律還是在外交上，都比凍結資產複雜得多。伊朗許多海外財富都在第三國，華府必須與外國政府合作以掌握這些資產。

影子船隊

美國海軍封鎖行動已使伊朗港口活動劇減，而美國可能考慮更全面的作法。可能不只針對個別的船隻，還包括與貨運有關的企業、場站及其他基礎設施。美國已經對與「影子船隊」有牽連的船隻及一些實體進行制裁。

精華 FAQ

  • 彭博盤點的選項包括施壓中國購買伊朗石油、制裁資金交換機構、對伊朗貿易夥伴祭出二級制裁、沒收海外資產，以及擴大打擊影子船隊與相關基礎設施。

  • 因為伊朗超過90%的出口石油賣給中國，若美國制裁採購石油的中國實體或金融機構，將直接削減伊朗外匯收入，但也可能升高美中緊張並推升國際油價。

  • 分析認為，伊朗已建立替代資金流動管道，可透過新中介、其他貨幣或數位資產繞過部分限制；若美國不把對伊朗的優先性放在中國之前，效果也會受限。

伊朗 貝森特 川普

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