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「油價4元沒關係」川普：永不會為伊朗戰爭道歉

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「油價每加侖4元，沒關係」川普：永不會為伊朗戰爭道歉

世界新聞網╱即時報導
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川普14日在紐約州納蘇郡出席活動。（路透）
川普14日在紐約州納蘇郡出席活動。（路透）

據有線電視新聞網（CNN）報導，川普總統表示「永遠不會為對伊朗採取軍事行動道歉」，並辯稱為了阻止伊朗擁有核武器，承受更高的汽油價格是值得的。

「你們的汽油費稍微貴了一點，但請記住，你們這樣做是為了讓一個非常邪惡的國家——一個實質上是全球第一大資助恐怖主義的國家——無法擁有核武器。我們不想讓他們擁有核武器。所以，當你們不得不稍微多付一點錢的時候，請記住這一點。」川普14日（周五）在紐約州納蘇郡（Nassau County）的一場活動上說道。

他淡化了戰爭給美國人造成的經濟損失，稱他打擊伊朗的決定是「正確的」。「油價現在來到每加侖4美元了，沒關係。我的意思是，我不會、我永遠不會道歉。我做了正確的事。」他說。

就在幾個小時前，即將卸任的白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）表示，保持低油價與確保伊朗永遠無法擁有核武器這兩個目標對總統來說同樣重要，這顯然與本屆政府最初僅聚焦核議題的訊息傳達有所轉變。

周五，美國汽車協會（AAA）公布的全美普通汽油平均價格為每加侖4.07美元，高於一個月前的3.85美元以及一年前的3.16美元。

在整個戰爭期間，川普一直辯稱為了確保伊朗不擁有核武器，承受更高的油價是值得的。但最近CNN的一項民意調查顯示，74%的美國人認為這場戰爭得不償失，因為它造成了美軍人員的生命損失，並給美國政府帶來了沉重的財政負擔。

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精華 FAQ

  • 川普在紐約州納蘇郡活動上明言，自己「永遠不會道歉」，並重申打擊伊朗是正確的選擇，因為他認為這是阻止伊朗擁有核武的必要行動。

  • 他表示，即使汽油每加侖漲到4美元也沒關係，因為美國付出較高油價，是為了阻止一個他形容為資助恐怖主義的國家取得核武。

  • AAA顯示全美普通汽油均價為4.07美元，較前月與前年都上升；CNN民調則指出，74%的美國人認為這場戰爭得不償失，反映支持度不高。

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