二戰紀念碑遭破壞 川普斥「侮辱英雄」…1嫌被拘 控2重罪

華府二戰紀念碑的噴泉池遭人投擲肥皂與塗鴉。（路透）

位於美國首都華盛頓國家廣場（National Mall）上的二戰紀念碑（World War II Memorial）區域13日遭噴漆破壞。川普 總統14日嚴厲譴責這一破壞行為。

「我們美麗的二戰紀念碑剛剛遭到噴漆破壞，」川普在社群媒體 「真實社群」（Truth Social）上寫道，「這簡直是對那些在二戰中犧牲的美國英雄們最大的侮辱……我們正在追蹤他們！」

二戰紀念碑位於林肯紀念堂（Lincoln Memorial）倒影池東側。有影片和照片顯示，紀念碑區域被潑灑了粉紅色和綠色油漆，還有地方被寫上了「乾淨的手，骯髒的錢」字樣，噴泉池內也充滿了泡泡。

美國內政部13日晚發布的聲明說，美國公園警察已抵達現場，調查仍在進行中。「破壞行為令人髮指，絕不容忍……我們一定會將這一令人作嘔行為的責任人繩之以法。」

_美國哥倫比亞特區聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）14日證實，一名嫌疑人已被拘留。皮羅在社群媒體上發文稱：「今天上午，我們已向聯邦地區法院對法里斯（Melissa Farris）提起兩項重罪指控……這兩項罪名最高可判10年監禁。」

二戰紀念碑區域13日遭噴漆破壞，國民兵在該區域戒備。（路透）