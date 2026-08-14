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二戰紀念碑遭破壞 川普斥「侮辱英雄」…1嫌被拘 控2重罪

新華社華盛頓8月14日電
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華府二戰紀念碑的噴泉池遭人投擲肥皂與塗鴉。（路透）
華府二戰紀念碑的噴泉池遭人投擲肥皂與塗鴉。（路透）

位於美國首都華盛頓國家廣場（National Mall）上的二戰紀念碑（World War II Memorial）區域13日遭噴漆破壞。川普總統14日嚴厲譴責這一破壞行為。

「我們美麗的二戰紀念碑剛剛遭到噴漆破壞，」川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）上寫道，「這簡直是對那些在二戰中犧牲的美國英雄們最大的侮辱……我們正在追蹤他們！」

二戰紀念碑位於林肯紀念堂（Lincoln Memorial）倒影池東側。有影片和照片顯示，紀念碑區域被潑灑了粉紅色和綠色油漆，還有地方被寫上了「乾淨的手，骯髒的錢」字樣，噴泉池內也充滿了泡泡。

美國內政部13日晚發布的聲明說，美國公園警察已抵達現場，調查仍在進行中。「破壞行為令人髮指，絕不容忍……我們一定會將這一令人作嘔行為的責任人繩之以法。」

_美國哥倫比亞特區聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）14日證實，一名嫌疑人已被拘留。皮羅在社群媒體上發文稱：「今天上午，我們已向聯邦地區法院對法里斯（Melissa Farris）提起兩項重罪指控……這兩項罪名最高可判10年監禁。」

二戰紀念碑區域13日遭噴漆破壞，國民兵在該區域戒備。（路透）
二戰紀念碑區域13日遭噴漆破壞，國民兵在該區域戒備。（路透）

精華 FAQ

  • 13日，位於華盛頓國家廣場的二戰紀念碑區域遭到噴漆破壞，現場可見粉紅色與綠色油漆，部分地方還被寫上字句，噴泉池內也出現泡泡。

  • 川普在Truth Social上嚴厲譴責，稱這是對二戰中犧牲的美國英雄最大的侮辱，並表示政府正在追查涉案者，要將他們找出來。

  • 美國哥倫比亞特區聯邦檢察官皮羅證實，嫌疑人法里斯已被拘留，並被提起2項重罪指控；若罪名成立，最高可面臨10年監禁。

社群媒體 川普

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