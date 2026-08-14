我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朱鎔基逝世 美國官方時隔兩天首度發聲

翻20年前舊帳 婚姻綠卡面審趨嚴 保留平時生活證據 可能派上用場

朱鎔基逝世 美國官方時隔兩天首度發聲

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
龐德偉在社群平台上先以英文發文，再轉發前一則英文貼文的方式以中文寫道，「聞悉前總...
龐德偉在社群平台上先以英文發文，再轉發前一則英文貼文的方式以中文寫道，「聞悉前總理朱鎔基於日前逝世，甚為悲痛。謹此向其家屬、中國政府，以及中國人民表達我誠摯的哀悼」。圖／取自社群平台X

中國前總理朱鎔基12日在北京逝世，時隔兩天，美國官方首度就朱鎔基逝世發聲。美國駐華大使龐德偉（David Perdue）今天在社交平台X上以中英雙語發文哀悼致意。

龐德偉在社群平台上先以英文發文，再轉發前一則英文貼文的方式以中文寫道，「聞悉前總理朱鎔基於日前逝世，甚為悲痛。謹此向其家屬、中國政府，以及中國人民表達我誠摯的哀悼。」

香港明報指出，相對日本駐華大使館在朱鎔基逝世隔天降半旗、日本首相高市早苗向中國中國國家主席習近平、國務院總理李強分別致唁電的舉動，龐德偉相隔兩日發出貼文，亦是美國官方首度就朱鎔基逝世發聲。

有觀察家評論，「美國駐華大使今天終於發文哀悼，或許內部需要時間討論該怎麼寫。」

美國之音12日晚間刊出美國國家安全會議前亞洲事務資深主任李侃如（Kenneth Lieberthal）2023年的專訪報導。他曾在朱鎔基1999年4月以中國中國總理身份訪問美國時，直接參與中美加入WTO的谈判，兩人有過直接接觸。

李侃如表示，朱鎔基是中共少有的懂得如何與西方打交道的領導人之一，他幽默、坦誠、審時度勢，在推動中國與美國的入世談判中扮演了最關鍵的角色。而朱鎔基推動市場化改革的初衷，並不是為了顛覆中國共產黨的政治體制，而是維護中共執政的合法性。

精華 FAQ

  • 朱鎔基12日在北京逝世後，美國官方直到兩天後才首度發聲。美國駐華大使龐德偉今天在社群平台X上，以中英雙語發文表示哀悼。

  • 龐德偉先以英文發文，再轉發並以中文寫道，對朱鎔基逝世深表悲痛，並向其家屬、中國政府以及中國人民表達誠摯哀悼。

  • 李侃如認為朱鎔基是少數懂得與西方打交道的中共領導人之一，兼具幽默、坦誠與判斷力，並在推動中美入世談判中扮演最關鍵角色。

國務院 龐德偉 李強

上一則

林肯號200天未靠港引關切 華盛頓號將接替 赫塞斯駁：情況被扭曲

延伸閱讀

星馬領袖悼朱鎔基 日使館降半旗 紐時：朱貢獻僅次鄧小平

星馬領袖悼朱鎔基 日使館降半旗 紐時：朱貢獻僅次鄧小平
朱鎔基去世 日本駐北京使館降半旗致哀

朱鎔基去世 日本駐北京使館降半旗致哀

中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習
曾參與改革 華人讚朱鎔基有擔當

曾參與改革 華人讚朱鎔基有擔當

熱門新聞

川普總統7日在白宮簽署行政命令，再度試圖限制出生公民權。(路透)

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

2026-08-06 19:49
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）將於本月底卸任。（歐新社）

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

2026-08-12 16:07
這張示意圖呈現2002年6月阿富汗巴格蘭空軍基地上空一起疑似涉及不明異常現象（UAP）的目擊事件，根據一名前軍人的第一手描述製作。(截自 war.gov/ufo)

五角大廈新公布UFO檔案 阿富汗上空巨大三角形遮蔽星光

2026-08-07 21:17
美國總統川普6日簽署兩項行政命令，擴大不適用屬地主義國籍的定義，並禁止「生育旅遊」。(歐新社)

川普簽署行政命令 限縮出生公民權並禁生育旅遊

2026-08-06 18:23
民調指出，在美國18至34歲的群體中，62%的受訪者希望美國「與中國合作並改善美中關係」。（美聯社）

金融時報：主張「對抗中國」的美國人在減少

2026-08-07 18:20
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平5月14日在人民大會堂會面。 (路透)

白宮抓中國轉運大騙局 台灣遭點名列第一級

2026-08-13 21:54

超人氣

更多 >
「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事
年歲漸長仍保有好氣質 4生肖女人緣佳、魅力讓人難以忽視

年歲漸長仍保有好氣質 4生肖女人緣佳、魅力讓人難以忽視
好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等

好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等
杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲

杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲
報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫