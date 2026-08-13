川普政府告哈佛大學反猶太主義 聯邦法官認未違法撤訴

川普政府今年3月控告哈佛大學容許校內反猶主義，對猶太學生遭到騷擾視而不見，13日遭到聯邦地區法院駁回。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府指控哈佛未保護猶太學生並要求追回補助，但聯邦法官認為相關事件過於零散，未構成持續違法而駁回訴訟。

川普 政府控告哈佛大學 容許校內存在反猶主義，對猶太 學生遭到騷擾視而不見，但遭到聯邦地區法院駁回。

綜合各家媒體報導，2023年10月多所常春藤盟校爆發支持巴勒斯坦，反對以色列攻擊加薩的抗議活動，川普總統2025重返白宮後即針對各大學提出各種限制措施，與哈佛的法律訴訟更是沒完沒了，而本案是今年3月提告指控哈佛，在反對以色列示威活動中未能保護猶太學生。

川普政府指出，當猶太學生「遭到騷擾、人身攻擊、跟蹤及吐口水」時，哈佛校方行政人員卻不作為，「故意視而不見」，訴訟同時要求索回數十億元聯邦撥款。

不過波士頓聯邦地區法院法官斯特恩斯(Richard G. Stearns) 13日裁定，川普政府未能證明哈佛大學校園持續存在違反聯邦民權法的行為。

法官指出，川普政府這起訴訟主要集中於2023/2024學年的反猶事件，也有少部分是在2025年3月發生。然而這些事件「過於孤立及零星」，不足以證明哈佛校園內持續存在侵犯民權行為。

在訴訟遭駁回後，司法部負責民權事務的助理部長迪隆 (Harmeet Dhillon) 即表示，「司法部不同意有關裁決，目前正評估下一步行動。」至於哈佛大學則暫未回應。

在川普政府提出訴訟之初，哈佛曾發聲明強調「校方深切關心猶太及以色列社區的成員，將繼續致力確保他們在校園裡受到接納、尊重及發展。」校長賈伯(Alan M. Garber)也表示，校方成立一個工作小組來打擊反猶太主義。

報導指，川普政府提出這起訴訟，最主要目的是追討回自2023年10月以來，給予哈佛的數十億元聯邦研究補助，聲稱根據1964年「民權法」(Civil Rights Act)第六章，禁止基於種族或國籍而作出歧視，政府有權追討回撥款。

哈佛與川普政府之間存在不少爭端，去年在另一起訴訟裡，聯邦法官下令川普政府，撤銷對哈佛超過26億元的撥款削減。