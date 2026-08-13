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川普關稅戰「重大勝利」取消小額包裹免稅 合法

川普對進口無人機揮關稅大棒 最高100%

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統檔案照。（美聯社）
川普總統檔案照。（美聯社）

美國總統川普13日簽署公告，以因應進口無人機及零組件構成的國家安全威脅，強化美國無人機產業與供應鏈，確保美國在無人機領域的主導地位。

路透報導，川普在白宮公布的公告文本中表示，商務部長盧特尼克已調查進口無人航空系統或無人機造成的影響，發現「外國無人航空系統生產商的進口滲透程度相當高，而且美國過度依賴外國的無人航空系統及零組件來源。」

川普表示，盧特尼克發現，來自特定外國實體的無人機及零組件「構成安全及保安風險」，而美國國內產量不足以滿足安全需求。

根據白宮公布的事實清單，公告對特定尺寸或具備特定能力、在國家安全方面尤其敏感的無人機、這些無人機的停靠站及特定關鍵零組件，課徵100%從價關稅，包括最大起飛重量超過25公斤及具備熱成像能力的無人機。

另外，美國也將對尺寸較小、且不具備某些特別涉及國家安全能力的無人機及其他零組件，課徵25%從價關稅；對來自歐盟、日本、列支敦斯登、南韓、瑞士及台灣的無人機與零組件課徵15%從價關稅，來自英國的無人機則課徵10%從價關稅，前提是幾乎所有軟硬體及技術均源自這些國家及美國。

事實清單指出，公告授權商務部長為新投資無人機及零組件製造的企業設立生產回流計畫。關稅將在簽署21天後生效。對國家安全並非特別敏感的無人機零組件，關稅將在簽署180天後生效。國防部若在簽署後20天內批准產品及零組件豁免於聯邦通訊委員會（FCC）「涵蓋清單」（Covered List），關稅也將在簽署180天後生效。

白宮指出，無人機是現代武裝衝突的關鍵技術，對美國目前及未來的軍事行動至關重要。商業及美國軍事用途無人機的關鍵無人航空系統（UAS）零組件仰賴外國來源，對美國國家安全構成重大風險，並造成網路安全漏洞。美國需要迅速擴大無人機產能，以確保國家與經濟安全，而川普的無人機關稅計畫將保護美國國家安全及國防與國防相關產業基礎，同時支持並創造美國就業機會。

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