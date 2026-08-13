川普關稅戰「重大勝利」取消小額包裹免稅裁定合法

川普 總統終止小額包裹免課關稅 ，美國國際貿易法庭今天裁定合法。先前因課徵全球性關稅在法庭受挫的川普，隨後發文宣稱這項判決是一場「重大勝利」。

法新社報導，川普去年取消針對價值800美元以下包裹的「最低進口免稅門檻」（de minimis），理由是這類低價值交易，遭用於規避關稅並走私毒品。

川普這項措施引發中小企業擔憂，專家指出，這些中小企業相較於Shein、Temu等中國創辦的大型消費平台，對於新規的緩衝能力較弱，較難吸收衝擊。

美國政府先前終止中國產品的豁免措施時，上述兩大平台都曾受到衝擊。

這起訴訟主張川普沒有權限廢除豁免措施，美國國際貿易法庭（U.S. Court of International Trade）裁定川普政府此舉合法。

川普在社群媒體形容這是一場「重大勝利」，稱小額包裹免課關稅「已淪為關稅詐欺者及其他人士鑽漏洞的巨大缺口」。

自川普去年重返白宮 ，對貿易夥伴實施全面性關稅以來，他的關稅政策在法庭上接連受挫。

最高法院今年2月裁定川普的全球性關稅違法，認定他逾越職權，這項裁定也重創他任意課徵關稅的能力。

不過，川普針對特定產業課徵的關稅，並未受到最高法院裁決影響，他此後也援引不同法源推出新的關稅措施。