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赫塞斯：美軍兵力充足 可無限期封鎖伊朗

中央社巴拿馬市13日綜合外電報導
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赫塞斯抵達巴拿馬出席聯合軍演閉幕式。（歐新社）
赫塞斯抵達巴拿馬出席聯合軍演閉幕式。（歐新社）

國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）今天在巴拿馬表示，美軍兵力充足，可「無限期」對伊朗實施海上封鎖，並能視需要輪調艦艇保持施壓。

路透社報導，此談話顯示赫塞斯正建議美國總統川普，美軍可持續對伊朗在經濟上施壓，推動迄今仍未成功的談判，直至衝突結束。

赫塞斯告訴記者：「美國海軍可無限期維持這樣的封鎖，因為我們會像過去一樣，持續輪調艦艇。」

赫塞斯在巴拿馬向曾部署中東的飛彈驅逐艦「葛瑞德里號」（USS Gridley）官兵發表談話後，提出上述看法。

川普昨天表示，美國已掌控荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。他在「真實社群」（Truth Social）平台上寫道：「美國已全面控制荷莫茲海峽。我認為我們將繼續控制它。我們的海軍封鎖被所有人稱為『鋼鐵之牆』，伊朗對此無能為力。」

美國與以色列攻擊伊朗後，荷莫茲海峽實質上已遭伊朗封鎖。全球過去約1/5的石油與液化天然氣，都經由這條水道運輸。

美國隨後亦對伊朗航運與港口實施海上封鎖，同時表示將保護往來非伊朗港口船隻的航行自由。

美伊戰爭自2月底爆發以來，美國政府已向中東增派數萬名部隊，其中包括20多艘軍艦。封鎖行動展開後，美軍已將55艘以上企圖闖越封鎖線的商船驅離。

美軍表示，本周稍早，懸掛巴拿馬國旗的韋拉新星號（Vela Nova）不理會警告，美國海軍MH-60直升機隨後發射兩枚地獄火（Hellfire）飛彈擊毀該船引擎室。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 他表示美軍兵力充足，海軍可以透過持續輪調艦艇，無限期維持對伊朗的海上封鎖，確保壓力不會中斷。

  • 報導指出，美方希望藉由持續的海上與經濟壓力，推動伊朗回到談判桌，迫使其在衝突未結束前做出讓步。

  • 美軍已對伊朗航運與港口實施海上封鎖，並驅離55艘以上商船；對違令船隻則採取更強硬手段，包括以MH-60直升機發射飛彈攻擊。

伊朗 赫塞斯 川普

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