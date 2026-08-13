哈佛研究人員跟「國防七子」大學共同發表140多篇論文

哈佛大學(Harvard University）。（美聯社）

福斯數位新聞(Fox News Digital)13日報導，眾議院 中國共產黨 問題特設委員會(House Select Committee on the Chinese Communist Party)在即將公布的調查報告指出，哈佛大學 (Harvard University)沒有做好適當安全保護機制，導致哈佛研究人員跟具有中國軍方及國防工業背景的「國防七子」大學共同發表140多篇論文。

委員會主席、共和黨密西根州聯邦眾議員穆勒納爾(John Moolenaar)在聲明中說，從放任反中抗議人士遭到暴力對待，到跟與解放軍有關的實體合作，哈佛大學都犯下嚴重錯誤，「現在必須採取行動，防止更多錯誤發生」。

穆勒納爾指出：「哈佛應該把這次調查結果當成推動重大改革的契機，終止中國共產黨在校園裡的影響力，把保障美國研究擺在第一。」

哈佛發言人在聲明中說，哈佛在國際合作當中向來遵守聯邦政府的國家安全準則與指導方針，對於無法反映真實狀況的描述無法認同。

「國防七子」是五角大廈與其他美國官員認定在中國國防研究、軍事現代化努力過程扮演重要角色的七所重點大學。委員會指出，哈佛研究人員與「國防七子」共同發表的論文當中，工程學占比最大。

眾院中國共產黨問題特設委員會在報告中說，哈佛大學對待研究安全的方式，等於為敵對國家打開增進技術與軍事能力的合作大門。

調查報告引述教育部統計資料顯示，哈佛大學根據聯邦高等教育法(Higher Education Act)第117條(Section 117)外國贈予與合約披露系統規定，申報了來自中國的6億多元資金。

委員會指出，哈佛大學跟中國的資金關係，凸顯了必須對研究夥伴與外國資金申報祭出更嚴格監督。

調查報告指出，2023年發表有關深海探測仿生軟體機器人的論文，是哈佛相關研究人員跟「國防七子」之一的北京航空航天大學研究人員合寫。北京航空航天大學從2001年起就被美國商務部列入「實體清單」(entity list)。

調查報告指出，這篇論文探討主題可能做為軍事應用，包括水底偵測，但哈佛研究合規辦公室則把研究項目歸類為「非軍事研究」。

哈佛研究人員2023年跟被美國列入限制清單的中國國防科技大學研究人員合寫一篇論文，內容與磁性材料有關，論文裡對美國陸軍研究辦公室(U.S. Army Research Office)提供協助表示感謝。

調查報告還指出，一場2020年線上教育課程開課前，哈佛便掌握訊息知道出席人員包括新疆生產建設兵團(XPCC)相關官員，卻未採取進一步行動。參與這項教學計畫的哈佛教授葉志敏(Winnie Yip)對委員會調查人員說，當時不知道新疆生產建設兵團是遭到制裁的實體。