印太司令部更回舊名 美防次長：第一島鏈 太平洋才是重點
美國國防部日前宣布「印太司令部」改回舊稱「太平洋司令部」，引發關注，被認為有美國戰略出現變動的含義，美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）13日表示，改名的原因是，美軍的戰略重點是第一島鏈，所以太平洋才是重點。
太平洋司令部（U.S. Pacific Command）成立於1947年，總部位於夏威夷，是美軍歷史最悠久、規模最大的聯合作戰司令部之一，於美國總統川普第一任期的時候改名為「印太司令部」（U.S. Indo-Pacific Command），反映出印度洋與太平洋之間更緊密的連結。
不過進入川普第二任期，美國國防部今年又再度以歷史傳承為由將印太司令部恢復為「太平洋司令部」的舊稱。
柯伯吉13日參與一場亞太線上記者會，他指出改名有很多原因，但他要強調美軍符合「國家安全戰略」（national security strategy）和「國家防衛戰略」的戰略重點是放在第一島鏈之上，所以太平洋的元素才是重點。柯伯吉指出，這是其中的戰略邏輯。
不過，柯伯吉也說，美國視印度為一個至關重要的關係，指這是個自然的夥伴關係；柯伯吉說，美印之間會有一些意見不一致的地方，但美國期盼看到一個更強大的印度。
柯伯吉表示，改名有多重原因，其中最重要的是符合美國國家安全戰略與國家防衛戰略，將重點放在第一島鏈與太平洋範圍，凸顯戰略核心並非印度洋。 他指出，美軍的戰略重點在第一島鏈，而第一島鏈周邊的太平洋區域才是核心，因此回到太平洋司令部更能反映美方作戰與防衛布局的實際優先順序。 沒有改變。柯伯吉強調，美國仍把印度視為至關重要的自然夥伴，雖然雙方可能有意見分歧，但華府仍期待看到一個更強大、合作更緊密的印度。
精華 FAQ
柯伯吉表示，改名有多重原因，其中最重要的是符合美國國家安全戰略與國家防衛戰略，將重點放在第一島鏈與太平洋範圍，凸顯戰略核心並非印度洋。
他指出，美軍的戰略重點在第一島鏈，而第一島鏈周邊的太平洋區域才是核心，因此回到太平洋司令部更能反映美方作戰與防衛布局的實際優先順序。
沒有改變。柯伯吉強調，美國仍把印度視為至關重要的自然夥伴，雖然雙方可能有意見分歧，但華府仍期待看到一個更強大、合作更緊密的印度。
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