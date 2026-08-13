國務院廢拜登「外交官提倡DEI」準則

國務卿魯比歐。(歐新社)

福斯數位新聞(Fox News Digital)13日獨家報導，國務院 已廢除前總統拜登 執政期間要求外交官在全球各地政府及外國官員提倡「多元、公平、共融、可及性」(Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility)議程的外交指令。國務院發言人皮戈特(Tommy Pigott)說，川普 政府領導下，外交官在國際舞台應該推動國家利益，而不是展現恪守「覺醒派政治教條」(woke political dogmas)。

根據福斯數位新聞取得拜登任內的外交指令文件，拜登政府指示政府官員在與外國官員的高層雙邊對話當中，必須提倡覺醒意識。

文件寫道：「前線辦公室是否在與駐在國定期舉行的高層雙邊對話裡，只要有適當時機就提出社會共融、種族/性別平等、身心障礙以及LGBTQI+等議題，尤其是在這些議題引發較多爭議的國家？」

前線辦公室(Front Office)指國務院轄下在全球各地設有據點的局、處或辦公室領導階層或高層主管團隊。

外交指令當中要求政府員工採取主動態度自行學習「多元、公平及包容」(DEI)政策，而不是依賴他人提醒，尤其是向來屬於歷史邊緣的群體。

文件寫道，前線辦公室必須確保所有員工都支持「DEIA委員會」(DEIA Council)，還沒有委員會的機構則要支持設立。

皮戈特說，川普總統領導下，國務院重心完全放在滿足外交工作需求，不是玩弄政治遊戲。

皮戈特表示，國務院正對外交體系進行全面改革，優先考慮績效與能力，培訓重點重新聚焦於具體外交技能，好讓美國外交官做好準備，針對最緊迫挑戰給出美國的解答。