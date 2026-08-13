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國務院廢拜登「外交官提倡DEI」準則

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國務院廢拜登「外交官提倡DEI」準則

記者顏伶如／即時報導
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國務卿魯比歐。(歐新社)
國務卿魯比歐。(歐新社)

福斯數位新聞(Fox News Digital)13日獨家報導，國務院已廢除前總統拜登執政期間要求外交官在全球各地政府及外國官員提倡「多元、公平、共融、可及性」(Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility)議程的外交指令。國務院發言人皮戈特(Tommy Pigott)說，川普政府領導下，外交官在國際舞台應該推動國家利益，而不是展現恪守「覺醒派政治教條」(woke political dogmas)。

根據福斯數位新聞取得拜登任內的外交指令文件，拜登政府指示政府官員在與外國官員的高層雙邊對話當中，必須提倡覺醒意識。

文件寫道：「前線辦公室是否在與駐在國定期舉行的高層雙邊對話裡，只要有適當時機就提出社會共融、種族/性別平等、身心障礙以及LGBTQI+等議題，尤其是在這些議題引發較多爭議的國家？」

前線辦公室(Front Office)指國務院轄下在全球各地設有據點的局、處或辦公室領導階層或高層主管團隊。

外交指令當中要求政府員工採取主動態度自行學習「多元、公平及包容」(DEI)政策，而不是依賴他人提醒，尤其是向來屬於歷史邊緣的群體。

文件寫道，前線辦公室必須確保所有員工都支持「DEIA委員會」(DEIA Council)，還沒有委員會的機構則要支持設立。

皮戈特說，川普總統領導下，國務院重心完全放在滿足外交工作需求，不是玩弄政治遊戲。

皮戈特表示，國務院正對外交體系進行全面改革，優先考慮績效與能力，培訓重點重新聚焦於具體外交技能，好讓美國外交官做好準備，針對最緊迫挑戰給出美國的解答。

精華 FAQ

  • 國務院廢除的是要求外交官在全球與外國官員互動時，主動提倡多元、公平、共融、可及性，也就是 DEIA 議程的外交指令。

  • 文件顯示，拜登政府要求官員在與外國官員的高層雙邊對話中，視情況提出社會共融、種族與性別平等、身心障礙及 LGBTQI+ 等議題。

  • 國務院發言人表示，新政府下外交官應在國際舞台推動美國國家利益，而不是遵循覺醒派政治教條；同時將改革培訓，回歸外交技能、績效與能力。

拜登 川普 國務院

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