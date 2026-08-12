最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）將於本月底卸任。（歐新社）

據美聯社報導，白宮 發言人李維特（Karoline Leavitt）將於本月底卸任。川普 總統（Donald Trump）周三宣布，現年28歲的李維特將離開白宮發言人一職，以有更多時間陪伴年幼子女與家人。

李維特是歷來最年輕的白宮發言人。她今年5月生下第二個孩子後開始休產假，並於7月重返白宮，近日才恢復主持白宮新聞簡報會。

李維特在川普首個總統任期內便進入白宮，曾擔任新聞助理；此後，她逐漸成為川普「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）政治運動的重要支持者。她也曾擔任川普2024年總統競選團隊的全國新聞秘書，並在川普第二任期開始後出任白宮發言人。

川普周三在社群媒體發文宣布李維特離任，稱她是自己「最信任的助手」之一，並表示她將於8月底離開目前職位，讓她能有更多時間陪伴年幼子女與家人。川普表示，他「完全理解，也完全尊重」她的決定。

川普同時透露，李維特離開白宮發言人職位後，將繼續擔任他的主要外部顧問之一，並成為共和黨 內具有影響力的聲音。他表示，兩人將繼續推動政治議程，並力拚共和黨在即將到來的期中選舉中取得「決定性的勝利」。