川普改變疫苗接種政策 WHO稱違背科學證據

美國總統川普。（歐新社）

世界衛生組織（WHO ）今天警告，美國總統川普 改變兒童疫苗 接種政策的舉措，違背「數十年來的科學證據」。

川普10日簽署行政命令，要求重新檢視學校強制接種疫苗規定，並再次呼籲將麻疹、腮腺炎及德國麻疹（MMR）三合一疫苗拆分為3劑分開施打。

川普任命的衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr）曾創立反疫苗團體，並長期宣揚MMR疫苗與自閉症之間已被證實不存在的關聯。

法新社報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，科學證據「明確無誤：包括MMR疫苗在內的疫苗都是安全的，不會導致自閉症」。

他在社群平台X發文警告：「疫苗接種政策應根據對現有最佳科學證據進行嚴謹、獨立且透明的審查，而非受到政治影響。」

譚德塞表示，世衛組織「關切美國近期免疫政策的改變，與數十年來的科學證據不一致」。

譚德塞指出：「疫苗能提供最強大的保護，包括需要施打多少劑，以及哪些疫苗可以安全地同時施打。隨著全球不斷出現新數據，這些證據也會持續接受審查。」

譚德塞也警告：「延後接種疫苗或不必要地拆分劑量，並不會讓疫苗接種更安全，反而可能使兒童失去保護。」