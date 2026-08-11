川普之前 3總統也曾聲東擊西祕密出行

前總統歐巴馬。攝於2016年。 (路透)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約時報回顧川普與前3位總統的秘密出訪案例，指出川普返程時以不同飛機與人員設局，隱瞞程度與對隨行者的風險都更罕見。

紐約時報11日報導，過去也有三位總統基於安全風險考量而隱瞞飛航行程，但川普 總統上個月結束土耳其 訪問離開時使出金蟬脫殼之計的不尋常在於，原本安排跟川普搭乘同一班飛機的白宮人員與媒體記者，都在不知情的狀況下成了誘餌，曝露於潛在危險當中。

報導指出，相較於過去總統秘密出訪前例，極少有像川普此行做到如此徹底隱瞞，而且在事情發生後無意澄清真實狀況究竟如何。川普在鏡頭前登上空軍一號，後來卻躲在機場餐飲車裡，被帶到另一架軍用飛機。

柯林頓為了緩和喀什米爾地區緊張局勢而訪問印度與巴基斯坦，兩國均聲稱對喀什米爾握有主權。柯林頓離開印度時，走向一架美國軍用飛機艙門，並與政要握手，彷彿即將登機。事實上，柯林頓繞過飛機前方，轉而登上停在附近一架沒有標識的白色噴射機。

當時總共有三架飛機飛往巴基斯坦首都伊斯蘭堡(Islamabad)，包括載有柯林頓的無標識飛機、原本柯林頓要搭乘的軍機、塗有空軍一號粉藍色的誘餌飛機。

前總統布希(George W. Bush)2003年突然現身伊拉克慰問美軍

伊拉克戰爭爆發約八個月後，布希2003年11月27日搭乘空軍一號前往巴格達，這是美國總統首次訪問伊拉克。

紐約時報當時報導，布希這趟行程是在「高度保密之下完成的驚人任務」，連第一夫人與布希父母都沒有獲得事先告知。布希隨行人員只包括幾名顧問與極少數被要求必須嚴格保密的記者。

當時布希正在德州克勞福(Crawford)農場過感恩節，官員表示布希整個周末都會留在當地。事實上，布希乘坐沒有標識的汽車離開農場，飛往華府郊外的安德魯斯空軍基地(Andrews Air Force Base)，然後飛往巴格達國際機場。布希在伊拉克僅停留兩個半小時左右。

前總統歐巴馬(Barack Obama)2010年密訪阿富汗

當時白宮記者獲得告知說，歐巴馬將在大衛營(Camp David)過周末，結果歐巴馬卻秘密訪問阿富汗，與阿富汗領導人會談並與駐紮當地的美軍見面。

衛報(The Guardian)當時報導，歐巴馬此行包括多重安全保障措施，除了聲稱要在大衛營過周末，還選擇夜間出訪、短暫停留、臨行之前極短時間才通知阿富汗政府。

不過，歐巴馬的秘密訪問並沒有暗示總統位於不同地點或使用不同交通工具的障眼法。