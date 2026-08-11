我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普與普亭談話奏效 俄釋放前美陸戰隊員

紐約州健保公司擬增保費 這一家喊漲52.1%

川普與普亭談話奏效 俄釋放前美陸戰隊員

中央社華盛頓11日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前美國陸戰隊員吉爾曼（Robert Gilman）自俄國監獄獲釋。（路透）
前美國陸戰隊員吉爾曼（Robert Gilman）自俄國監獄獲釋。（路透）

美國總統川普今天表示，他與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的談話，促成前美國陸戰隊員吉爾曼（Robert Gilman）自監獄獲釋。吉爾曼因遭控襲警，遭俄方關押4年多。

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「在我與普亭總統討論過後，俄羅斯同意釋放他，完全是基於人道主義的考量。」

這則貼文還附上一張照片，可見面容消瘦的吉爾曼戴著棒球帽，在一架飛機上手持一面美國國旗，與其他面帶笑容的人士合影。

川普寫道：「我們感謝這項決定，以及俄羅斯並未要求任何人作為交換。沒有發生任何交換。」

吉爾曼因襲擊一名警察，於2022年遭俄羅斯西南部一家法院判處4年半徒刑。他後來又因對獄方人員施暴，刑期加重至10年。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）發表聲明，感謝俄羅斯與特使威科夫（Steve Witkoff）合作，促成吉爾曼獲釋，「並允許他在美國接受必要的醫療救治」。

他的手足哈德遜（Lexie Hudson）最近在一則訊息中提及他的健康狀況嚴重惡化，並呼籲儘快釋放他。

盧比歐指出，雖然川普政府樂見這項「正面進展」，但仍尋求讓「所有其他遭不公拘押的美國人立即返國，包括遭錯誤羈押的哈伯德（Stephen Hubbard）」。

哈伯德是一名退休的英文老師，他因遭控代表烏克蘭從事「僱傭兵工作」，在2024年10月一場不公開審判中遭判處近7年有期徒刑，但他否認這項指控。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 川普表示，自己與普亭談話後，俄羅斯同意基於人道主義釋放吉爾曼，且沒有要求美方以任何人作為交換，屬於單方面放人。

  • 吉爾曼最初因襲擊警察，被俄羅斯西南部法院判處4年半徒刑；之後又因對獄方人員施暴，刑期加重至10年，並已關押4年多。

  • 國務卿魯比歐感謝俄方與特使合作，讓吉爾曼返美接受醫療，也表示川普政府仍盼所有其他遭不公拘押的美國人，包含哈伯德，能立即返國。

俄羅斯 川普 普亭

上一則

西方嚴審簽證就業難 中國留學生歸國率94%創新高

延伸閱讀

「直接打射手」澤倫斯基盼用星鏈攻俄飛彈車 川普未點頭

「直接打射手」澤倫斯基盼用星鏈攻俄飛彈車 川普未點頭
加薩衝突達協議？川普稱哈瑪斯繳械、以撤軍 遭打臉

加薩衝突達協議？川普稱哈瑪斯繳械、以撤軍 遭打臉
授權烏克蘭生產愛國者飛彈？川普：討論中但可能性低

授權烏克蘭生產愛國者飛彈？川普：討論中但可能性低
參院通過對俄制裁案 川普可課俄商品最高500%關稅

參院通過對俄制裁案 川普可課俄商品最高500%關稅

熱門新聞

川普總統7日在白宮簽署行政命令，再度試圖限制出生公民權。(路透)

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

2026-08-06 19:49
這張示意圖呈現2002年6月阿富汗巴格蘭空軍基地上空一起疑似涉及不明異常現象（UAP）的目擊事件，根據一名前軍人的第一手描述製作。(截自 war.gov/ufo)

五角大廈新公布UFO檔案 阿富汗上空巨大三角形遮蔽星光

2026-08-07 21:17
美國總統川普6日簽署兩項行政命令，擴大不適用屬地主義國籍的定義，並禁止「生育旅遊」。(歐新社)

川普簽署行政命令 限縮出生公民權並禁生育旅遊

2026-08-06 18:23
民調指出，在美國18至34歲的群體中，62%的受訪者希望美國「與中國合作並改善美中關係」。（美聯社）

金融時報：主張「對抗中國」的美國人在減少

2026-08-07 18:20
川普總統7月31日在馬里蘭州大衛營舉行的內閣會議上，聆聽國防部長赫塞斯發言。(路透)

打伊朗耗盡彈藥卻不知情？華郵：川普上周在大衛營怒飆防長赫塞斯

2026-08-05 21:46
波音C-32A示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

舊空軍一號也是幌子 華郵：川普其實是搭第三架飛機離開土耳其

2026-08-10 20:59

超人氣

更多 >
他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招
華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事
謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」
不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%

不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%
物價太貴...3成美國人改在家煮飯 「萬用食材」成桌上常客

物價太貴...3成美國人改在家煮飯 「萬用食材」成桌上常客