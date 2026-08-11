北卡聯邦眾議員愛德華茲因騷擾女助理退選 共和黨急換人

共和黨北卡羅來納州聯邦眾議員愛德華茲（Chuck Edwards）。（美聯社）

眾議院紀律委員會調查報告指出有「充分證據」顯示共和黨北卡 羅來納州聯邦眾議員 愛德華茲(Chuck Edwards)曾經騷擾兩名女助理之後，65歲的愛德華茲5日在社群媒體X發文宣布不再尋求連任。北卡州西區共和黨部10日晚間指出，將推派州議員珍妮佛·鮑爾康(Jennifer Balkcom)出任新候選人，在11月期中選舉代表共和黨迎戰民主黨候選人艾格爾(Jamie Ager)。

華盛頓郵報11日分析，愛德華茲代表的北卡州第11國會選區選情激烈，艾格爾出身當地農民家族，是第五代農夫。

北卡州共和黨部10日晚間開會，依法選出新候選人鮑爾康。

鮑爾康發表聲明說，能在洛麗(Raleigh)為亨德森郡(Henderson County)奮鬥是莫大榮幸，「我將把這份努力精神帶到華府，每天認真奉獻讓工薪家庭生活變得更負擔得起、改善社區安全、支持農民、確保我們擁有遭逢颶風海倫(Hurricane Helene)侵襲之後持續復原所需資源」。

連任獲得川普總統背書的愛德華茲在眾院紀律委員會調查報告出爐後宣布退選。調查報告指出，愛德華茲對兩名年輕女助理「持續做出不專業且不適當的行為」，建議交付全院表決是否對愛德華茲做出申誡(censure)懲處。愛德華茲則透過律師表示，調查報告結論「草率且毫無根據」，懲處手段「過於嚴厲」。

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