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舊空軍一號也是幌子 華郵：川普其實是搭第三架飛機離開土耳其

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舊空軍一號也是幌子 華郵：川普其實是搭第三架飛機離開土耳其

編譯廖振堯／即時報導
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波音C-32A示意圖，非新聞事件圖。 (路透)
波音C-32A示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

川普總統7月搭乘卡達贈送的新空軍一號(VC-25B Bridge)飛抵土耳其安卡拉出席北約(NATO)峰會，由於擔心伊朗暗殺威脅，8日離開時卻突然更換專機，改乘舊型的總統專機(VC-25A)先赴英國，然後再換乘新空軍一號返回華府。華盛頓郵報獨家報導指出，其實川普根本不是搭乘舊專機離開土耳其，而是神不知鬼不覺地登上另一架波音C-32A，連一些記者、白宮人員都被蒙在鼓裡，以為自己跟川普搭同架飛機。

一名美國官員表示，過去30年也曾有其他幾次空軍一號被當作「誘餌機」的情況，包括面臨嚴重威脅，或總統即將前往危險地區。該官員表示舊的空軍一號雖然安全性極高，但也很引人注目，因此改讓總統搭乘另架飛機有時更安全。

卡達贈送的新空軍一號7月8日傍晚首先離開土耳其，隨後川普在黃昏時分登上舊空軍一號，並在鏡頭前揮手道別。為了避免讓行動外的人看到川普離開舊空軍一號，川普與幾名幕僚登上一輛機場餐飲車，這輛車利用液壓裝置升高至飛機旁，並停在空軍一號登機門入口另一側的一扇艙門旁。

土耳其機場的新聞媒體拍攝畫面顯示，舊空軍一號的一側架設著樓梯，另一側則停著那輛餐飲車，車上的貨櫃升高至與飛機艙門同樣的高度。影片顯示，川普乘坐轎車抵達後，爬上樓梯登機，並向停機坪揮手。

幾分鐘後，當白宮新聞團成員開始從飛機後方附近登機時，一名穿西裝的男子進入餐飲車的駕駛室，上頭的貨櫃隨後被降回車斗，接著車輛離開空軍一號，駛向附近較小的C-32A。貨櫃接著升高至與飛機艙門同高的位置，持續數分鐘。貨櫃降下後，西裝男子從駕駛室走出、登上C-32A的樓梯。

這架藍白色的C-32A是一架改裝後的波音757，專門用於運送美國政府官員，其機身也印有「美利堅合眾國」(United States of America)字樣，可以用來運送總統或副總統，在這種情況下通常也會使用空軍一號或空軍二號的呼號；技術上來說「空軍一號」適用於任何一架載著美國總統的飛機，而非特定飛機。公開航班追蹤資料顯示，這架C-32A以「SAM 33」為呼號飛往英國，8日當地時間下午6時26分降落在麥登豪皇家空軍基地(Mildenhall Air Base)；「SAM」是「特殊空中任務」(special air mission)的常用縮寫。

精華 FAQ

  • 報導指出，川普並非搭乘外界以為的舊空軍一號VC-25A，而是神不知鬼不覺地改登另一架波音C-32A，並以不同動線離開土耳其。

  • 因為川普先在鏡頭前登上舊空軍一號，再利用機場餐飲車與不同登機點掩護轉移，讓部分記者與白宮人員都以為他仍在同一架飛機上。

  • 美國官員表示，面對嚴重威脅或前往危險地區時，總統有時會改搭較不顯眼的飛機，以降低暴露風險；這次則被視為因伊朗暗殺威脅而採取的保護措施。

川普 土耳其 華盛頓郵報

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