川普打高爾夫手臂意外搶鏡 多處瘀青曝光 健康再受關注

美國總統川普。（路透）

據雅虎新聞網報導，川普 總統（Donald Trump）日前前往高爾夫球場時，罕見露出手臂上的瘀青。由於過去他的雙手也曾多次被拍到出現類似痕跡，如今瘀青範圍延伸至裸露的前臂，再度引發外界對這位美國總統健康狀況的關注。

周六，川普現身位於紐澤西州貝德明斯特（Bedminster）的川普國家高爾夫俱樂部（Trump National Golf Club），出席LIV Golf紐約站賽事。

當天他身穿短袖馬球衫，前臂因而清楚露出。現場照片顯示，他的手臂上可見數處大小不一的深色痕跡，另有一些看起來像是輕微擦傷的傷痕。

此外，川普右手的兩根手指也貼著膠布。過去一段時間，他手部反覆出現的瘀青與變色現象，已多次受到媒體與外界注意。

此前，白宮 新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）曾對川普手上的瘀青作出解釋。她表示，川普經常與民眾握手，因此手部出現瘀青可能與頻繁握手有關。

李維特當時形容川普是「親民的總統」，並表示他每天與美國民眾接觸、握手的次數非常多。

然而，當類似的瘀青後來也出現在另一隻手，以及如今延伸至前臂時，外界對其成因的討論也再次升溫。

對於手上的瘀青，川普本人後來曾將其與自己每天服用阿斯匹靈（aspirin）以及被診斷出的「慢性靜脈功能不全（chronic venous insufficiency）」聯繫起來。

阿斯匹靈具有抗血小板作用，可能增加出血或瘀青的傾向；至於慢性靜脈功能不全，則與下肢靜脈血液回流受阻有關。川普於2025年7月被告知患有這項疾病。

因此，這些瘀青本身並不能單獨用來判斷川普的整體健康狀況。不過，由於相關痕跡已持續一段時間，加上他的健康狀況一直受到高度關注，每次公開場合出現新的身體狀況，都容易成為媒體討論焦點。

近一年來，除了手部及手臂瘀青之外，川普的身體狀況還曾因四肢腫脹、看起來較為疲倦，以及公開場合中的言行表現而引發討論。部分媒體與評論人士也進一步對他的認知能力提出質疑。

不過，目前並沒有僅憑這些公開影像就能證明川普存在特定疾病或認知障礙的可靠依據，因此相關說法仍應與已獲醫療診斷的資訊區分開來。

白宮方面則一直否認外界對川普健康狀況的質疑。白宮發言人英格爾（Davis Ingle）今年4月曾為川普辯護，稱他是「美國歷史上頭腦最敏銳、最親民且最有活力的總統」。

川普本人也多次談及自己的認知能力測驗表現，並以此反駁外界對其認知狀況的質疑。

隨著最新照片再次曝光手臂上的瘀青，川普的健康問題勢必仍會成為外界關注的焦點。不過，單從照片中的瘀青或其他外觀變化，並不足以對一個人的健康狀況作出醫學判斷；真正能反映其健康情形的，仍是完整的醫療評估與經證實的醫療資訊。