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伊朗提戰爭賠償 川普也要向伊朗索賠…令納入談判

新華社華盛頓8月10日電
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川普總統。（歐新社）
川普總統。（歐新社）

川普總統10日在社群媒體發文表示，在伊朗要求美國就軍事衝突進行賠償後，他也要向伊朗提出索償，並已指示美方談判代表將這一要求明確納入今後所有談判議程中。

川普表示，伊朗談判代表正要求就過去5個月軍事衝突期間遭受的損失進行賠償，而「這一議題從未在此前的任何談判或會議中被提及」。他現在也要求伊朗賠償「用路邊炸彈及在眾多衝突中」造成的傷亡，包括賠償「『柯爾號』（USS Cole）驅逐艦遇襲事件中的遇難者家屬，以及數千名在戰鬥中喪生的人員」。  

據伊朗新聞電視台8日報導，伊朗最高國家安全委員會秘書佐勒加德爾（Mohammad Baqer Zolqadr）表示，如果美國不改變其行為，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將維持關閉狀態，重開荷莫茲茲海峽的前提是美國滿足永久停止對伊軍事行動等5個條件，其中包括歸還伊朗被凍結資產，賠償相關軍事行動給伊朗造成的損失。

2000年10月12日，一艘裝載炸藥的小艇對正在葉門（Yemen）亞丁港（Port of Aden）補充燃料的「柯爾號」驅逐艦發動自殺式爆炸襲擊並重創該艦，造成17名美軍人員死亡。2019年1月，美方宣布已擊斃「柯爾號」驅逐艦爆炸襲擊事件的主謀賈邁勒．巴達維（Jamal al-Badawi）。

精華 FAQ

  • 因為伊朗先提出要美國就過去5個月軍事衝突造成的損失賠償，川普認為美方也有權要求伊朗賠償，因此公開表示要提出索償。

  • 川普已指示美方談判代表，將向伊朗索賠的要求明確納入未來所有談判議程中，讓這項主張成為正式協商內容之一。

  • 伊朗表示，若美國不改變行為，荷莫茲海峽將維持關閉；重開前提包括美方永久停止對伊軍事行動、歸還凍結資產，以及賠償相關軍事行動造成的損失。

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