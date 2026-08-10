伊朗提戰爭賠償 川普也要向伊朗索賠…令納入談判

川普總統。（歐新社）

川普 總統10日在社群媒體發文表示，在伊朗 要求美國就軍事衝突進行賠償後，他也要向伊朗提出索償，並已指示美方談判代表將這一要求明確納入今後所有談判議程中。

川普表示，伊朗談判代表正要求就過去5個月軍事衝突期間遭受的損失進行賠償，而「這一議題從未在此前的任何談判或會議中被提及」。他現在也要求伊朗賠償「用路邊炸彈及在眾多衝突中」造成的傷亡，包括賠償「『柯爾號』（USS Cole）驅逐艦遇襲事件中的遇難者家屬，以及數千名在戰鬥中喪生的人員」。

據伊朗新聞電視台8日報導，伊朗最高國家安全委員會秘書佐勒加德爾（Mohammad Baqer Zolqadr）表示，如果美國不改變其行為，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將維持關閉狀態，重開荷莫茲茲海峽的前提是美國滿足永久停止對伊軍事行動等5個條件，其中包括歸還伊朗被凍結資產，賠償相關軍事行動給伊朗造成的損失。

2000年10月12日，一艘裝載炸藥的小艇對正在葉門（Yemen）亞丁港（Port of Aden）補充燃料的「柯爾號」驅逐艦發動自殺式爆炸襲擊並重創該艦，造成17名美軍人員死亡。2019年1月，美方宣布已擊斃「柯爾號」驅逐艦爆炸襲擊事件的主謀賈邁勒．巴達維（Jamal al-Badawi）。