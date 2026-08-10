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伊朗戰爭拖累經濟 今年期中選舉川普面臨像卡特一樣的難題

記者顏伶如／即時報導
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美國選民因為經濟問題而對川普總統不滿。（美聯社）
美國選民因為經濟問題而對川普總統不滿。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)9日分析，1979年到1980年之間，52名美國公民在德黑蘭遭到扣留，危機持續444天，美國大選受到重大影響，相隔46年後的現在，人質變成做為全球石油出口要道的荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，伊朗當局再次握有對美國大選季的施壓槓桿，美國選民因為經濟問題而對川普總統不滿，就像當年總統卡特的處境一樣。

報導指出，川普在伊朗問題上讓自己陷入從卡特(Jimmy Carter)以來歷任美國總統面臨過的最脆弱處境。

美國汽車協會(AAA)統計，全國平均汽油價格重新回到每加崙4元以上。選民對物價高漲感到憤怒，也在住房、醫療開銷趨勢底下掙扎。

報導指出，川普政府官員一再強調，荷莫茲海峽一旦重新開放，經濟負擔可望減輕。然而，矛盾的是，這些言論可能只會助長伊朗的談判籌碼。

德黑蘭提出更強硬要求，包括美軍終止海上封鎖並撤出中東地區，伊朗還要求美國賠償戰爭損失、解除制裁，但這些條件都不是川普可以接受的。

如果川普失去耐心而再次發動攻擊，等於是加碼押注於一場極不受歡迎的衝突，經濟反彈恐將升高。

川普正在等待奪回主導權的時機。他在9日對Axios新聞網站報導說：「我們正在低調處理。」

川普表示，現在只是跟伊朗進行「半正式談判」(semi-negotiating)。

白宮認為目前經濟蓬勃發展，但7日公布的官方數據顯示，美國減少了2萬3000個工作機會，這對白宮、共和黨連任選舉以及處於失業狀態的美國人來說都是一大打擊。

白宮國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)接受CNN訪問時說，從整體經濟角度來看，美國經濟表現欣欣向榮，上個月就業降低反映了世界盃(World Cup)賽事帶來的臨時工作結束以及教師7月休假。他說，經濟正在創造高品質就業機會，物價已經回穩。

CNN分析，精準調整經濟訊息是最棘手的政治運作之一，2008年共和黨總統候選人馬侃(John McCain)曾經敗在這點，2010年歐巴馬任內的期中選舉、2024年拜登與賀錦麗爭取連任選舉也都因此失利。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • CNN認為川普在伊朗問題上，正陷入自卡特以來最脆弱的總統處境。原因在於戰事與油價上升正傷害選民感受，讓經濟不滿情緒直接轉化為政治壓力。

  • 因為荷莫茲海峽是全球石油出口要道，一旦緊張升高就會推動油價與通膨。伊朗可利用封鎖風險、談判與戰後要求，迫使美方在選舉季承受更大壓力。

  • AAA顯示全國汽油均價重回每加崙4元以上，7日官方數據又顯示減少2萬3000個工作機會。這些訊號讓物價與就業疑慮升高，削弱白宮對經濟繁榮的說法。

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