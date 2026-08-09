川普稱對伊朗採低調策略 法新社：似暗示打消軍事打擊

川普總統在紐約LIV高球賽(LIV Golf New York)向觀眾拍手致意。(路透)

美國總統川普 今天表示，正在觀察伊朗 不斷升高的經濟壓力，這顯示儘管德黑蘭提出強硬要求，他看起來打消下令展開更多軍事打擊的念頭。

法新社報導，根據美國新聞媒體Axios，川普在一通簡短電話訪談中表示：「我們正在低調處理此事。」

就在一周前，川普才又放話要狠狠教訓伊朗，但隨即又收手。他正積極爭取協議，盼能結束美國與以色列 於2月28日共同發動的戰爭。

報導指出，川普今天並未對伊朗延遲就開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）達成協議一事吐露任何沮喪之情。按照美伊6月簽署的諒解備忘錄，伊朗要求美方先解除對伊朗港口的封鎖，並解除石油制裁。

自從戰爭爆發以來，伊朗封鎖荷莫茲海峽使全球燃料價格飆漲，動搖全球經濟。隨著11月期中選舉腳步接近，這也讓川普政府面臨越來越大的壓力。

Axios引述川普說：「我們根本沒有認真在跟他們談。我們只是在觀望伊朗，看他們居高不下的通膨率及其財政枯竭的現況。」

川普還表示，油價正在下跌，因此美國消費者受到戰爭影響的壓力也減輕。

談到美國與伊朗的博弈，川普說：「事情會解決的，一向如此。這就像是一場西洋棋局。」

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