五角大廈將投資4億美元 助澳洲開發稀土礦物
在五角大廈承諾將投資4億美元後，澳洲礦產業者Sunrise Energy Metals今天表示，澳洲一座偏遠小鎮將成為西方稀土礦物「鈧」（scandium）供應的「基石」。
法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）與礦業高層在華府會面之際，五角大廈宣布將向Sunrise Energy Metals提供4億美元有條件貸款，用於興建全球首座主要開採鈧的礦場。
「鈧」通常是其他礦產開採過程中的副產品。目前全球鈧供應與加工由中國居主導地位。
Sunrise Energy Metals董事長佛里德蘭（Robert Friedland）在聲明中指出：「我們的目標是將塞爾斯頓（Syerston）打造成西方鈧供應的基石。」
Sunrise Energy Metals計畫在新南威爾斯州費菲爾德（Fifield）興建礦場。費菲爾德位於雪梨以西約450公里處。
中國去年對用於國防產品的鈧出口實施管制，促使美國尋找新的供應商。
川普與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）去年10月簽署一項關鍵礦產協定，雙方承諾將各自投入10億美元，推動相關計畫，以降低對中國稀土的依賴。
Sunrise Energy Metals去年與洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）達成協議，礦場前5年生產的鈧產量中，25%將出售給這家國防航太製造商。
五角大廈宣布將向Sunrise Energy Metals提供4億美元有條件貸款，用於興建全球首座主要開採鈧的礦場，目的是增加西方鈧供應並降低對中國依賴。 礦場計畫建在澳洲新南威爾斯州費菲爾德附近的塞爾斯頓地區，位於雪梨以西約450公里。公司希望把當地打造成西方鈧供應的基石。 中國去年限制鈧出口後，西方國家加快尋找替代來源；美澳也在關鍵礦產協定下推動投資，Sunrise並已與Lockheed Martin簽約，部分產量將供其採購。
精華 FAQ
五角大廈宣布將向Sunrise Energy Metals提供4億美元有條件貸款，用於興建全球首座主要開採鈧的礦場，目的是增加西方鈧供應並降低對中國依賴。
礦場計畫建在澳洲新南威爾斯州費菲爾德附近的塞爾斯頓地區，位於雪梨以西約450公里。公司希望把當地打造成西方鈧供應的基石。
中國去年限制鈧出口後，西方國家加快尋找替代來源；美澳也在關鍵礦產協定下推動投資，Sunrise並已與Lockheed Martin簽約，部分產量將供其採購。
上一則