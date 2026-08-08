五角大廈將投資4億美元 助澳洲開發稀土礦物

川普總統(右)與澳洲總理艾班尼斯2025年10月在白宮簽署一項關於稀土與關鍵礦產的協議。(路透資料照)

在五角大廈 承諾將投資4億美元後，澳洲 礦產業者Sunrise Energy Metals今天表示，澳洲一座偏遠小鎮將成為西方稀土 礦物「鈧」（scandium）供應的「基石」。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）與礦業高層在華府會面之際，五角大廈宣布將向Sunrise Energy Metals提供4億美元有條件貸款，用於興建全球首座主要開採鈧的礦場。

「鈧」通常是其他礦產開採過程中的副產品。目前全球鈧供應與加工由中國居主導地位。

Sunrise Energy Metals董事長佛里德蘭（Robert Friedland）在聲明中指出：「我們的目標是將塞爾斯頓（Syerston）打造成西方鈧供應的基石。」

Sunrise Energy Metals計畫在新南威爾斯州費菲爾德（Fifield）興建礦場。費菲爾德位於雪梨以西約450公里處。

中國去年對用於國防產品的鈧出口實施管制，促使美國尋找新的供應商。

川普與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）去年10月簽署一項關鍵礦產協定，雙方承諾將各自投入10億美元，推動相關計畫，以降低對中國稀土的依賴。

Sunrise Energy Metals去年與洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）達成協議，礦場前5年生產的鈧產量中，25%將出售給這家國防航太製造商。