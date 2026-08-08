我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰校園血案學生還原現場 囑媽媽「別打電話給我」

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

五角大廈將投資4億美元 助澳洲開發稀土礦物

中央社雪梨8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統(右)與澳洲總理艾班尼斯2025年10月在白宮簽署一項關於稀土與關鍵礦產...
川普總統(右)與澳洲總理艾班尼斯2025年10月在白宮簽署一項關於稀土與關鍵礦產的協議。(路透資料照)

五角大廈承諾將投資4億美元後，澳洲礦產業者Sunrise Energy Metals今天表示，澳洲一座偏遠小鎮將成為西方稀土礦物「鈧」（scandium）供應的「基石」。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）與礦業高層在華府會面之際，五角大廈宣布將向Sunrise Energy Metals提供4億美元有條件貸款，用於興建全球首座主要開採鈧的礦場。

「鈧」通常是其他礦產開採過程中的副產品。目前全球鈧供應與加工由中國居主導地位。

Sunrise Energy Metals董事長佛里德蘭（Robert Friedland）在聲明中指出：「我們的目標是將塞爾斯頓（Syerston）打造成西方鈧供應的基石。」

Sunrise Energy Metals計畫在新南威爾斯州費菲爾德（Fifield）興建礦場。費菲爾德位於雪梨以西約450公里處。

中國去年對用於國防產品的鈧出口實施管制，促使美國尋找新的供應商。

川普與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）去年10月簽署一項關鍵礦產協定，雙方承諾將各自投入10億美元，推動相關計畫，以降低對中國稀土的依賴。

Sunrise Energy Metals去年與洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）達成協議，礦場前5年生產的鈧產量中，25%將出售給這家國防航太製造商。

精華 FAQ

  • 五角大廈宣布將向Sunrise Energy Metals提供4億美元有條件貸款，用於興建全球首座主要開採鈧的礦場，目的是增加西方鈧供應並降低對中國依賴。

  • 礦場計畫建在澳洲新南威爾斯州費菲爾德附近的塞爾斯頓地區，位於雪梨以西約450公里。公司希望把當地打造成西方鈧供應的基石。

  • 中國去年限制鈧出口後，西方國家加快尋找替代來源；美澳也在關鍵礦產協定下推動投資，Sunrise並已與Lockheed Martin簽約，部分產量將供其採購。

五角大廈 澳洲 稀土

上一則

期中選舉逼近 參院通過臨時撥款案 避免9月底政府停擺

延伸閱讀

避險基金加碼做空美關鍵礦產股 川普政府砸重金仍難抬動中國供應鏈

避險基金加碼做空美關鍵礦產股 川普政府砸重金仍難抬動中國供應鏈
中國銅箔製造巨頭龍電華鑫 計畫在美IPO 估值最高17億美元

中國銅箔製造巨頭龍電華鑫 計畫在美IPO 估值最高17億美元
川普兒子公司取得32億國防合約 民主黨議員喊查

川普兒子公司取得32億國防合約 民主黨議員喊查
川習9月會前美中高層通話 華府盼北京落實經貿承諾

川習9月會前美中高層通話 華府盼北京落實經貿承諾

熱門新聞

川普總統7日在白宮簽署行政命令，再度試圖限制出生公民權。(路透)

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

2026-08-06 19:49
這張示意圖呈現2002年6月阿富汗巴格蘭空軍基地上空一起疑似涉及不明異常現象（UAP）的目擊事件，根據一名前軍人的第一手描述製作。(截自 war.gov/ufo)

五角大廈新公布UFO檔案 阿富汗上空巨大三角形遮蔽星光

2026-08-07 21:17
美國總統川普6日簽署兩項行政命令，擴大不適用屬地主義國籍的定義，並禁止「生育旅遊」。(歐新社)

川普簽署行政命令 限縮出生公民權並禁生育旅遊

2026-08-06 18:23
川普總統7月31日在馬里蘭州大衛營舉行的內閣會議上，聆聽國防部長赫塞斯發言。(路透)

打伊朗耗盡彈藥卻不知情？華郵：川普上周在大衛營怒飆防長赫塞斯

2026-08-05 21:46
川普總統（左）和副總統范斯（右）。（路透）

2028誰當總統？川普公開不表態 私下要金主「推舉他」

2026-08-06 11:12
聯邦加大移民執法力度，鎖定簽證過期的外籍訪客。圖為巴爾的摩機場的ICE探員和TSA人員一起執法。(路透)

ICE機場執法激增 鎖定簽證逾期者 律師籲調整身分避免旅行

2026-08-02 05:03

超人氣

更多 >
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」