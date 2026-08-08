期中選舉逼近 參院通過臨時撥款案 避免9月底政府停擺

一名參院幕僚7日走過國會大廈，當時參院內在進行本會期最後表決協商。(路透)

紐約時報報導，參院 8日以90票贊成、6票反對、1票棄權，通過臨時撥款法案，避免聯邦政府9月底停擺。

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法案維持目前經費水準至12月11日，並禁止政府將部分經費轉撥給邊境巡邏隊，此為民主黨 堅持納入的條款。

這次法案提前一個多月在參院過關，與國會近年拖到最後一刻才表決的慣例不同；隨著期中選舉 逼近，加上過去一年兩度停擺的經驗，兩黨都希望提前排除再次停擺的可能，但法案能否在眾院過關仍待觀察。

共和黨籍參院撥款委員會主席柯林斯(Susan Collins)表示，本財政年度已出現三次不必要的經費中斷，避免停擺應是各方優先事項。

大麻衍生產品禁令延後 共和黨內意見分歧

不過法案審議過程也出現插曲。協商過程中，白宮要求納入條款，將原訂11月生效的大麻衍生致醉產品禁令延後一個月。部分共和黨議員試圖刪除此條款，最終以61票對32票遭否決。

反對延後的議員主張，相關產業規模達數十億美元，產品包括飲料、軟糖與電子菸，監管程度不如大麻專賣店。北卡羅來納州參議員布德(Ted Budd)主張禁令應如期上路，並批評業者刻意讓產品外觀吸引孩童。

支持延後的一方則有不同考量。參議員保羅(Rand Paul)表示，外界反應近似過度恐慌，並主張應交由各州自行決定監管方式。

此外，白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)的女婿沃利(Bret Worley)為大麻產品公司MC Nutraceuticals執行長，禁令延後可能使該公司受益，因此也引發外界對利益衝突的質疑。

對此，白宮發言人回應，威爾斯從未就此議題遊說國會議員，延後禁令是為了退伍軍人及疼痛管理患者的利益著想。

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