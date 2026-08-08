期中選舉逼近 參院通過臨時撥款案 避免9月底政府停擺
紐約時報報導，參院8日以90票贊成、6票反對、1票棄權，通過臨時撥款法案，避免聯邦政府9月底停擺。
法案維持目前經費水準至12月11日，並禁止政府將部分經費轉撥給邊境巡邏隊，此為民主黨堅持納入的條款。
這次法案提前一個多月在參院過關，與國會近年拖到最後一刻才表決的慣例不同；隨著期中選舉逼近，加上過去一年兩度停擺的經驗，兩黨都希望提前排除再次停擺的可能，但法案能否在眾院過關仍待觀察。
共和黨籍參院撥款委員會主席柯林斯(Susan Collins)表示，本財政年度已出現三次不必要的經費中斷，避免停擺應是各方優先事項。
大麻衍生產品禁令延後 共和黨內意見分歧
不過法案審議過程也出現插曲。協商過程中，白宮要求納入條款，將原訂11月生效的大麻衍生致醉產品禁令延後一個月。部分共和黨議員試圖刪除此條款，最終以61票對32票遭否決。
反對延後的議員主張，相關產業規模達數十億美元，產品包括飲料、軟糖與電子菸，監管程度不如大麻專賣店。北卡羅來納州參議員布德(Ted Budd)主張禁令應如期上路，並批評業者刻意讓產品外觀吸引孩童。
支持延後的一方則有不同考量。參議員保羅(Rand Paul)表示，外界反應近似過度恐慌，並主張應交由各州自行決定監管方式。
此外，白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)的女婿沃利(Bret Worley)為大麻產品公司MC Nutraceuticals執行長，禁令延後可能使該公司受益，因此也引發外界對利益衝突的質疑。
對此，白宮發言人回應，威爾斯從未就此議題遊說國會議員，延後禁令是為了退伍軍人及疼痛管理患者的利益著想。
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這項法案讓聯邦政府得以維持現有運作經費，避免9月底因預算中斷而停擺，也把撥款期限延到12月11日，為後續協商爭取更多時間。 協商時白宮要求把大麻衍生致醉產品禁令延後1個月，部分共和黨議員反對，但最終相關修正案以61票對32票遭否決，顯示黨內對監管方向看法分歧。 雖然參院已提前通過，但法案能否在眾院順利過關仍不確定；加上禁令延後涉及利益衝突質疑，若眾院出現反彈，政府撥款仍可能再度面臨變數。
精華 FAQ
這項法案讓聯邦政府得以維持現有運作經費，避免9月底因預算中斷而停擺，也把撥款期限延到12月11日，為後續協商爭取更多時間。
協商時白宮要求把大麻衍生致醉產品禁令延後1個月，部分共和黨議員反對，但最終相關修正案以61票對32票遭否決，顯示黨內對監管方向看法分歧。
雖然參院已提前通過，但法案能否在眾院順利過關仍不確定；加上禁令延後涉及利益衝突質疑，若眾院出現反彈，政府撥款仍可能再度面臨變數。
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