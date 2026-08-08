貝森特：荷莫茲海峽將逐步失去戰略重要性

財政部長貝森特。(路透)

美國財政部長貝森特 日前在接受NBC旗下亞利桑納州當地台採訪時說，隨著地緣政治局勢變化，今後越來越多能源運輸將繞過荷莫茲海峽 。他認為，荷莫茲海峽將逐步失去戰略重要性。

當地媒體報導，貝森特在採訪中說，鑑於伊朗 試圖控制荷莫茲海峽這條咽喉要道，海峽將無法回到過去的狀態。他聲稱，在接下來兩年時間裡，海峽將變成一片普通水域，逐步變得不再那麼重要。

貝森特說，經由荷莫茲海峽運輸的能源中，有超過50%甚至70%今後將逐步改由地下管道輸送。

貝森特此前曾多次表達類似觀點，即荷莫茲海峽作為全球能源咽喉的地位被削弱。在貝森特看來，沙特阿拉伯、阿聯酋等國現有輸油管道的擴建與改建，以及繞過海峽的地下和陸路管網升級，會在很大程度上替代以往通過油輪穿越海峽的運輸方式。

公開數據顯示，目前波斯灣國家繞行荷莫茲海峽的管道運輸能力仍遠不足以完全替代通行海峽的運輸模式。中東戰事前，每天約有超過2000萬桶石油通過海峽運輸，而目前沙特阿拉伯和阿聯酋管道每天可運輸約470萬桶石油。

不過，當前部分國家正在修建繞行荷莫茲海峽的能源基礎設施，以降低對海峽通道的依賴。如阿聯酋正在建設新的管道項目，預計2027年開始運行。

有分析人士表示，中東戰事前，通行荷莫茲海峽的不僅是石油，還包括液化天然氣以及化肥等石化產品。這些產品的運輸很難或無法用管道替代。另外，繞開荷莫茲海峽，並不意味著繞開地緣政治風險。因此，儘管荷莫茲海峽在全球能源運輸中的地位可能會被削弱，但討論該海峽的戰略地位完全被替代仍為時尚早。

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