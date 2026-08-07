我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰校園血案學生還原現場 囑媽媽「別打電話給我」

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

參院通過對俄制裁案 川普可課俄商品最高500%關稅

中央社華盛頓7日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。(歐新社)
美國總統川普。(歐新社)

美國聯邦參議院今天通過一項主要是針對俄羅斯能源收入的大規模制裁案，這項法案接下來將送交聯邦眾議院審議，但因國會目前進入夏季休會期，眾議院最快要到9月初才會進行表決。

法新社報導，這項制裁案將對俄羅斯官員、寡頭統治集團成員、金融機構，以及協助規避俄羅斯石油出口限制的所謂「影子船隊」（shadow fleet）實施制裁。

此外，法案也將授權美國總統川普對俄羅斯進口商品，包括天然氣與石油，最高課徵500%關稅

更重要的是，這項制裁案將允許川普對大量購買俄羅斯石油與天然氣的國家課徵最高達100%的關稅，包括中國與印度等國。

支持者表示，切斷俄羅斯能源收入，是削弱俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）為烏克蘭戰爭提供資金能力的關鍵。

如果這項法案最終成為法律，普亭本人也將成為制裁對象之一，其他俄羅斯高層官員也將受到制裁。

這項法案以已故參議員葛理漢（Lindsey Graham）之名命名。葛理漢7月11日去世，生前花了一年多時間為這項法案爭取支持。

民主黨籍參議員、參議院外交委員會成員夏亨（Jeanne Shaheen）指出，這項法案「將對俄羅斯能源及金融部門造成非常沉重的打擊…有可能最終讓俄羅斯戰爭機器陷入癱瘓，並迫使普亭坐上談判桌」。

俄羅斯駐美國大使館對這項法案表示譴責，稱其「對現任美國政府不利」。

此外，俄羅斯也面臨歐洲日益升高的壓力。歐洲聯盟（EU）上月同意新一輪制裁措施，但最終版本較早先提出的方案有所縮減。

這是俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，歐盟推出的第21輪制裁，由於會員國對多項措施提出反對意見，制裁方案一度陷入延宕。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 法案主要鎖定俄羅斯官員、寡頭、金融機構，以及協助規避石油出口限制的「影子船隊」，目的是削弱俄羅斯透過能源獲取資金的能力。

  • 法案授權川普對俄羅斯進口商品，包括天然氣與石油，最高課徵500%關稅；也可對大量購買俄油氣的國家課徵最高100%關稅，涵蓋中國與印度等國。

  • 法案將送交眾院審議，但因進入夏季休會期，最快要到9月初才表決；俄羅斯駐美大使館已公開譴責，歐盟則同步推進第21輪對俄制裁。

川普 關稅 俄羅斯

上一則

路透民調：民主黨進步派部分主張獲獨立選民支持

下一則

金融時報：主張「對抗中國」的美國人在減少

延伸閱讀

川普關稅可能獲新授權 中國、印度、歐盟恐受衝擊

川普關稅可能獲新授權 中國、印度、歐盟恐受衝擊
眾院外委會榮譽主席麥考爾：中比俄難對付 無人機有助台灣防衛

眾院外委會榮譽主席麥考爾：中比俄難對付 無人機有助台灣防衛
美情報：普亭最快今秋攻擊北約成員國 可能採網攻或地面入侵

美情報：普亭最快今秋攻擊北約成員國 可能採網攻或地面入侵
美制裁古巴武裝部隊首長及軍購網絡 駐中俄武官在列

美制裁古巴武裝部隊首長及軍購網絡 駐中俄武官在列

熱門新聞

川普總統7日在白宮簽署行政命令，再度試圖限制出生公民權。(路透)

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

2026-08-06 19:49
這張示意圖呈現2002年6月阿富汗巴格蘭空軍基地上空一起疑似涉及不明異常現象（UAP）的目擊事件，根據一名前軍人的第一手描述製作。(截自 war.gov/ufo)

五角大廈新公布UFO檔案 阿富汗上空巨大三角形遮蔽星光

2026-08-07 21:17
美國總統川普6日簽署兩項行政命令，擴大不適用屬地主義國籍的定義，並禁止「生育旅遊」。(歐新社)

川普簽署行政命令 限縮出生公民權並禁生育旅遊

2026-08-06 18:23
川普總統7月31日在馬里蘭州大衛營舉行的內閣會議上，聆聽國防部長赫塞斯發言。(路透)

打伊朗耗盡彈藥卻不知情？華郵：川普上周在大衛營怒飆防長赫塞斯

2026-08-05 21:46
川普總統（左）和副總統范斯（右）。（路透）

2028誰當總統？川普公開不表態 私下要金主「推舉他」

2026-08-06 11:12
聯邦加大移民執法力度，鎖定簽證過期的外籍訪客。圖為巴爾的摩機場的ICE探員和TSA人員一起執法。(路透)

ICE機場執法激增 鎖定簽證逾期者 律師籲調整身分避免旅行

2026-08-02 05:03

超人氣

更多 >
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」