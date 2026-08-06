川普政府鉅額關稅退款 難以惠及普通消費者

川普總統去年4月拿著標明「對等關稅」的看板，宣布對各國課徵關稅。路透

聯邦政府 從去年上半年開始大規模加徵關稅 ，推升通膨壓力，給美國企業和廣大消費者帶來廣泛衝擊。聯邦最高法院今年年初裁定相關關稅違法後，聯邦政府啟動退款，迄今已完成約1000億美元關稅的退款工作。然而，這些退款大多流入進口企業或相關第三方機構，實際承擔大部分關稅成本的消費者卻難以從中獲益。

根據聯邦最高法院和美國國際貿易法院（U.S. Court of International Trade）今年早些時候的裁決，美國海關暨邊境保護局（CBP）4月20日啟動此前根據美國《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所收關稅的退款工作，首批退款於5月11日前後發放。

海關暨邊境保護局官員本月4日透露的資訊顯示，截至7月底，該部門已處理完畢約1000億美元關稅的退款流程並把相關資訊提供給財政部用於撥款。

蘋果公司（Apple）表示，已收到22億美元關稅退款。蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）說，公司將把這筆資金用於再投資。百事公司（PepsiCo）財務長施密特（Steve Schmidt）日前表示，關稅退款預計將為今年每股盈餘增幅貢獻約1個百分點，有助於部分抵銷大宗商品成本上漲的壓力。沃爾瑪公司（Walmart）此前表示，將把預計收到的24億美元退款用於下調商品售價。另一連鎖巨頭好市多公司（Costco）也曾做出類似表態。不過，分析師認為，消費者難以從這些公司直接獲得退款。

電商巨頭亞馬遜公司（Amazon）日前表示，該公司已收到6億美元退款，且自身吸收了大部分關稅成本。對於少數由客戶承擔的關稅成本情況，亞馬遜計畫主動聯繫相關客戶並自動退還相應款項。聯邦快遞公司（FedEx）和聯合包裹服務公司（UPS）均承諾向客戶退還收到的關稅退款，但從結果來看，消費者從中感受到的更多是失望和憤怒。

亞馬遜、索尼公司（Sony）和「Five Below」雜貨連鎖店均面臨客戶發起的集體訴訟，被要求退還其收到的關稅退款。

面對客戶的集體訴訟，任天堂美國分公司（Nintendo of America）日前表示，公司不會把收到的關稅退款退還給消費者，消費者支付的價格就是「代表他們想要和獲得商品的價格」。

國會預算處（CBO）2月發布的研究顯示，美國加徵的關稅產生的成本約有70%最終透過漲價轉嫁給消費者，企業承擔約30%。

據耶魯大學預算實驗室（Yale Budget Lab）此前測算，政府的關稅政策使每戶美國家庭每年承受約2400美元的成本。即使美國聯邦最高法院在2月做出不利於聯邦政府的裁定，每戶家庭每年額外承擔的關稅成本仍約為1100美元。

問題在於，進口關稅在法律上絕大部分由進口商直接繳納，消費者承擔的成本則主要體現在商品漲價。這使得政府確定的退款對象和實際成本承擔者之間出現「錯位」。儘管民主黨方面有人主張把關稅退還給最終消費者，但聯邦政府並沒有直接向消費者退款的依據。

財政部長貝森特（Scott Bessent）說，關稅退款最終將成為「企業的福利」。

來自威斯康辛州（Wisconsin）的民主黨籍眾議員波肯（Mark Pocan）3日在社群媒體上表示，沃爾瑪、蘋果、福特（Ford）和亞馬遜等公司獲得數億至數十億美元關稅退款，而普通消費者什麼也沒有得到。「這只是把財富從普通美國人向大型企業進行轉移。」他說。