2028誰當總統？川普公開不表態 私下要金主「推舉他」

川普總統（左）和副總統范斯（右）。（路透）

華盛頓郵報 6日獨家報導，儘管川普 總統公開發言時對於2028年共和黨候選人保持開放態度，但私底下卻要求金主支持副總統范斯 ；川普幕僚則說，私下言論並不代表川普對於2028年候選人已經拍板。

兩名知情人士說，川普兩周前在白宮橢圓形辦公室與共和黨金主的一場會議上說：「到最後，我們需要推舉范斯。」

過去一年來，對於范斯與國務卿魯比歐之間由誰出馬角逐2028年大選，川普在公開談話中並沒有明顯青睞哪一方。川普曾在公開談話中說，范斯與魯比歐將可以組成很好的搭檔，但未透露正副角色如何安排。川普也拋出進軍第三任期的說法，在社群媒體發布「川普2028」(Trump 2028)圖片。

一名白宮官員說，川普上個月底搭乘陸戰隊一號(Marine One)直升機途中，曾針對范斯與魯比歐問鼎2028年詢問幕僚意見。一名川普幕僚說，川普私下已經認定范斯為接班人，但范斯何時宣布參選、川普何時為范斯公開背書等細節，目前都言之過早。

不過，另外六名川普顧問與盟友則說，不確定川普對於讓范斯出馬已經定案，川普面對不同對象會有不同發言，川普對於2028年的支持對象隨時可能生變。

報導指出，川普幕僚普遍同意，川普將盡量延後為2028年人選背書，以免讓自己陷入「跛鴨」(lame duck)狀態。

共和黨2028年總統候選人人選，很大程度將取決於今年期中選舉結果。

報導分析，如果共和黨表現不佳，黨內可能會出現迎戰川普欽點人選的挑戰者，對於川普政府也將提出更多批評。在共和黨選舉失利的情況下，共和黨人不便直接抨擊川普的情況下，可能轉而檢討范斯或魯比歐，這種狀況已經在網路上出現，右翼網紅因為伊朗戰爭問題而把矛頭指向范斯。

2024年大選期間，魯比歐對於爭取成為川普副手的角逐期間，獲得大多數挺川派共和黨金主支持。接近魯比歐的消息人士說，魯比歐對於任何與2028年大選相關的話題都感到排斥，最近減少媒體受訪，以避免引發外界更多揣測。