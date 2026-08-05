川普「解放日」關稅退還約1000億 占已收稅6成

川普總統2025年4月2日宣布對世界各國全面加徵關稅。（美聯社檔案照）

美國總統川普 去年祭出的「解放日」大規模關稅 今年2月下旬遭到美國最高法院裁定無效後，根據川普政府最新通報，之前有效期間徵收的關稅收入已有約1000億美元退還給相關方。

CNBC報導，川普（Donald Trump）政府昨天向美國國際貿易法庭（U.S. Court of International Trade）呈報這項數據，約占其所稱總計已收到約1660億美元相關稅收的約60%。

川普當時宣稱，依照美國「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act，IEEPA）他有權實施這項關稅措施，但遭到最高法院否定；約2週後美國聯邦法官伊頓（Richard Eaton）裁定，須將相關稅收退還給進口商。

美國海關與邊境保護局（CBP）於是在4月底啟用1套名為「統一報關資料管理與處理」（Consolidated Administration and Processing of Entries，CAPE）的系統，用於追蹤及發放關稅退稅 。

美國國際貿易法庭還下令，川普政府須呈報最新退稅進度。根據美國海關與邊境保護局官員羅德（Brandon Lord）通報的資料，截至7月31日，CAPE系統已收到25萬2496件退稅申請，涵蓋2500多萬筆進口報關資料。

川普已對最高法院裁決大表不滿，他的執政團隊近期也援引其他法律權限來採取連串行動，讓先前根據「國際緊急經濟權力法」建立的關稅體系得以實際恢復。