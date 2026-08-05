川普搭直升機與客機離太近？「未達安全標準」FAA調查

川普總統走下陸戰隊一號。（美聯社檔案照）

川普 總統的直升機專機「陸戰隊一號」（Marine One）4日涉及飛航安全事件，聯邦航空總署（FAA）已著手調查。

綜合路透和華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，FAA指出，「我們正在調查一起涉及陸戰隊一號的安全事件，但目前看來，這並非一次危險的近距離事件，飛機當時似乎也未有航線交會情形。」

知情人士表示，FAA目前正檢視陸戰隊一號機組員與雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）塔台之間的通訊內容。

兩名知情人士透露，總統川普（Donald Trump）4日下午搭乘陸戰隊一號自白宮 起飛後，鄰近的雷根華盛頓國家機場航管人員並未依照去年的新規定，暫停商用班機起降。

根據媒體聯合採訪與ATC.com提供的通訊音檔，川普搭乘的陸戰隊一號4日下午2時30分左右，飛行員曾通報塔台表示直升機將於3分鐘後起飛。數分鐘後，陸戰隊一號再次聯繫塔台，表示「按先前簡報準備起飛」。

稍後，管制員回覆：「好，不必等3分鐘，收到，按簡報執行」，並告知陸戰隊一號，一架巴西航空工業公司（Embraer）E-170型客機正於機場跑道起飛。

而就在2時34分，特使航空（Envoy Air）前往佛羅里達州彭薩科拉（Pensacola）的3742航班自雷根華盛頓國家機場起飛，疑似未維持法定安全間隔。

陸戰隊一號飛行員表示有目視到該飛機，隨後稱會有「短暫延誤」，之後將總統安全送抵馬里蘭州安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）。陸戰隊一號平安降落後，總統轉乘空軍一號（Air Force One）前往加州。

依FAA規定，機場周遭飛行器應橫向保持至少1.5英里、垂直保持500英尺的安全距離。消息人士表示，這次事件中，陸戰隊一號與特使航空班機間距未達安全標準，但其中一人表示看來兩方並沒有直接交會的風險。

事件期間，另一架區域航班共和航空（Republic）4700航班距離雷根華盛頓國家機場約3英里，為求謹慎，塔台要求這架航班進場重飛。根據航班追蹤網站FlightAware資料，這架客機最後於下午2時52分安全降落。

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示：「陸戰隊一號的飛行員是世界上最頂尖的一群，總統從未處於危險之中。」

兩名消息人士向路透社表示，FAA計畫召集「安全檢討小組」調查此案。

自2025年1月雷根華盛頓國家機場發生美國航空區域噴射機與軍用直升機半空相撞、釀成67人罹難的悲劇後，FAA對這座機場周邊直升機運作施加了永久性限制。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）今年1月指出，FAA一連串系統性失誤導致當時的意外，特別是當時允許直升機在沒有任何安全間隔保障情況下接近機場。

墜機事件後，FAA已禁止直升機與噴射機在該機場周邊混合運作。陸戰隊一號執行任務時，商業航班通常須全部暫停。FAA今年3月也禁止在主要機場附近以目視間隔（visual separation）方式管理直升機飛航。