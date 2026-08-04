我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5州初選登場 密西根測民主黨風向 堪薩斯密蘇里維州開打

貝森特：荷莫茲海峽有望在今明兩天開放 油價下挫

川普政府起草禁令限制中國資料中心設備進入美國

編譯廖玉玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府正在起草一項禁令，不讓中國的新型號資料中心零組件進入美國，目的是保護AI...
川普政府正在起草一項禁令，不讓中國的新型號資料中心零組件進入美國，目的是保護AI基礎設施，官員希望最快今年就能實施。（美聯社）

路透報導，消息人士透露，川普政府正在起草一項禁令，不讓中國的新型號資料中心零組件進入美國，目的是保護AI基礎設施，官員希望最快今年就能實施。

報導指出，負責監管美國電信行業的聯邦通訊委員會（FCC）正推動這項措施，主要針對的是中國製造的新型號光纖收發器（optical transceiver）。這類設備可讓數據透過光纖電纜以光速在資料中心內部傳輸。FCC官員希望這項措施能夠在今年公布並生效。

此舉是防止中國企業竊取數據、植入惡意軟件，或干擾美國資料中心的運行。資料中心存放著用於訓練和運行AI模型的晶片。消息人士強調，FCC仍有可能修改或擱置這項禁令，但這也再次凸顯，川普政府試圖限制中國技術滲透到美國尖端產業。　

報導指出，美國若禁止進口中國新型資料中心設備，可能會對中國的中際旭創造成衝擊。該公司是全球最大的收發器供應商之一，6月已被美國國防部列入涉嫌與中國軍方有關聯企業名單。亞馬遜AWS等美國雲端公司也將受影響，被迫轉向其他供應商，例如總部位於美國的Coherent和Lumentum。

據Counterpoint Research的數據，中際旭創在全球資料中心收發器市場占有率達27%。另據美國創新基金會的一份報告，Coherent和Lumentum雖擁有具競爭力的技術，但規模不足以取代陸廠。該報告還補充，中際旭創90%的收入來自中國以外地區。　

精華 FAQ

  • 這項草擬禁令主要針對中國製造的新型資料中心零組件，尤其是光纖收發器，目的在於阻止相關設備進入美國市場並降低資安風險。

  • FCC希望保護美國AI基礎設施，避免中國企業透過設備竊取數據、植入惡意軟體，或干擾資料中心運作，確保關鍵運算環境安全。

  • 若禁令落地，中際旭創可能首當其衝，因其是全球大型收發器供應商；美國AWS等雲端業者也可能改向Coherent、Lumentum等替代供應商採購。

川普

上一則

貝森特：荷莫茲海峽有望在今明兩天開放 油價應聲下挫

延伸閱讀

美中AI戰線再擴大 川普禁止中國人形機器人與逆變器進入美國

美中AI戰線再擴大 川普禁止中國人形機器人與逆變器進入美國
保護AI安全 美禁中國「人形新款機器人」進口

保護AI安全 美禁中國「人形新款機器人」進口
FCC表決通過 禁售含華為、中興通訊硬體零件設備

FCC表決通過 禁售含華為、中興通訊硬體零件設備
庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

熱門新聞

以合法管道移民美國的180萬人，在川普總統二度執政之後遭到剝奪合法身分。（美聯社）

川普執政180萬移民遭剝奪合法身分 學者憂美重返白人國家

2026-07-30 12:00
美國陸軍26日證實，7月中旬首度在海上測試神秘的新型電戰系統「眾神之鎚」。（截自美國太空司令部在X的照片）

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

2026-07-30 03:45
華爾街日報30日獨家報導，川普政府正考慮對國際學生畢業後申請留美工作資格加收10萬美元費用。(路透)

國際生畢業留美工作 川普政府研議加收10萬美元

2026-07-30 13:48
4艘中國海警船8日上午侵擾金門水域，台灣海巡巡防艇一對一併航監控，全程蒐證，並透過中、英文無線電廣播要求中國海警船立即駛離。（海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）

台灣淪「最孤立島嶼」 美學者拋保台新戰略 關鍵在華府意願

2026-07-29 06:10
佛奇雖然已在拜登卸任總統前獲得特赦，但共和黨仍對他在疫情期間的表現追究責任，佛奇29日在國會聽證時不斷引用憲法第五修正案拒絕答覆。（歐新社）

參院新冠聽證火爆 佛奇拒答百次 保羅怒批藐視國會

2026-07-30 10:06
川普總統的新行政命令28日生效，法官可以不需要舉行聽證即直接遣返申請庇護者，可能衝擊45萬人。（路透）

近45萬庇護案可能直接轉給移民法官 恐面臨遣返

2026-07-29 05:23

超人氣

更多 >
女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元
舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活
台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途
華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警
新建屋比二手房便宜 美國房市50年來首見

新建屋比二手房便宜 美國房市50年來首見