日圓狂跌創40年新低 美日聯手救日圓重點一次看

東京與華府已聯手干預匯市，以阻止滑向40年來新低的日圓貶勢。（路透）

在日圓近期跌至40年來新低後，美國罕見再次與日本 聯手介入匯市以提振日圓。日圓貶值推高進口成本和日本家庭支出，也會推高美國利率、打亂日本對美投資5500億美元計畫。

財經新聞網CNBC指出，日圓近期兌美元匯率 跌至近40年來最弱程度，7月30日一度貶至1美元兌163.73日圓，之後反彈至157.57日圓。

這次協調干預是美日自1998年以來首次聯手買進日圓，也是兩國自2011年日本大地震後七大工業國集團（G7 ）聯手壓低日圓匯率以來，首次進行協調干預。

4大因素加深日圓疲軟

彭博（Bloomberg News）指出，多個因素壓抑日圓走勢。首要原因在於日本的超低利率與美國及其他主要經濟體間的顯著利差，這促使投資人大量借入低成本的日圓投資海外高殖利率資產，由此產生的資金外流，持續對日圓匯率造成下行壓力。

其次是投資人對日本財政前景的擔憂，讓日圓雪上加霜。日本的債務在國內生產總值（GDP）佔比已超過 200%，高於各大經濟體，連同持續存在的財政赤字引發市場疑慮，擔心日本政府已陷入透支狀態，嚴重削弱市場對日本資產及日圓信心。

美國以色列與伊朗的戰爭，則進一步加劇日圓貶值壓力。日本幾乎所有的能源均仰賴進口，且大部分原油來自中東，油價上漲意味日本必須支付更多美元來進口能源，從而激增對外幣需求，削弱日圓。

此外，中東衝突引發的全球通膨擴散，改變市場對美國利率走勢從原本預期的「降息」轉為「升息」。這使以美元計價的資產更具吸引力，進一步打擊日圓走勢。

美國何以此時介入

華爾街日報指出，美國上一次協助日圓升值是1998年，當時全球經濟正受到亞洲金融危機衝擊；而2011年日本遭逢大地震，日圓在震災後大幅升值，華府也介入協助東京，但當時的目標是壓低日圓匯率而非支撐日圓。

美國希望日圓走強有諸多原因。日圓若快速且無序地貶值，可能波及其他資產，尤其日圓是市場上相當受歡迎的融資貨幣（funding currency），原因在於日本與全球其他地區、包括美國之間存在利率差距。

對美國而言尤其如此。如果日本選擇透過出售手中所持有龐大的美國國債來支撐日圓，恐進一步加劇美債殖利率與利率的上升壓力，而目前美國利率已有走高壓力。

日圓疲弱也讓日本企業更難籌措資金，以落實5500億美元對美投資。這項投資是2025年美日達成貿易協議的核心內容之一，也是川普政府的優先要務。

川普長期以來一直表示，他偏好美元走弱，以縮小美國貿易逆差，並支持製造業回流美國。

背後隱藏的債市、地緣與貿易盤算

CNBC引述業界資深人士分析，華府其中一大主要著眼點，是避免日本為籌措單方面干預匯市所需資金，而被迫大量拋售美債。日本目前是美債最大的持有國。

牛津經濟公司（Oxford Economics）亞洲經濟主管盧姿慧（Louise Loo）直言，防止日本為此拋售美債絕對是美國決定介入日圓匯率的關鍵之一。

美國金融控股公司道富集團（State Street）資深宏觀策略師駱正彥（Masahiko Loo）也說，華府令擔憂日圓持續疲弱恐引發日本政府公債遭到拋售，導致殖利率上升，在日、美都正面臨長期借貸成本上升之際，更高的殖利率壓力外溢至全球債券市場。

除保護美國債券市場之外，這次干預也反映華府更廣泛的經濟與地緣政治優先考量。盧姿慧指出，美國屢屢主張日圓「被大幅低估」，在美國認為日圓疲弱使日本出口更具競爭力、形成不公平貿易優勢的考量下，美國也有動機協助修正這種匯率失衡。

盧姿慧還說，若華府認為日本的財政政策正在推高日本政府公債殖利率並導致日圓走弱，美日聯手干預可以為日本央行爭取時間，直到今年稍晚具備條件重新升息。但她認為日圓要最終走強，需要的是日本採取更緊縮的貨幣政策，而不是一再進行匯市干預。

日本還有哪些辦法支撐日圓？

日本財務大臣片山皋月8月3日表示，日本打算利用疫情期間設立的借款機制，從聯準會取得美元，而不是透過拋售所持美債來籌措干預匯市所需資金。

彭博指出，除收緊貨幣政策以縮小與美國的利差外，日本政府還可增加境內投資，因為更多國內投資有助於提升市場對日圓資產的需求。日本首相高市早苗6月時公布一項產業戰略，打算推動人工智慧（AI）、半導體、國防和造船等重點行業擴大民間投資。

片山皋月近期還呼籲，包括政府養老投資基金在內的大型養老基金提高對國內資產的配置，並提出考慮將日本國債納入個人免稅投資計畫。高市早苗也強調，應鼓勵家庭和政府養老投資基金增加對日本金融資產的投資。相關政策宣示一度支撐日圓走勢。

此外，削減政府支出、降低國債等財政改革，也有助於增強市場對日本財政狀況的信心，提高日本資產的吸引力，從而在長期支撐日圓。不過，這些措施大多需要較長時間才能見效。

美日聯手救日圓會否適得其反？

CNBC指出，有報導稱美國這次是賣出歐元而非美元來買進日圓，這讓市場感到意外，因為過去的協調干預行動通常是利用美元資產來提供資金。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）高級研究員布魯克斯（Robin Brooks）質疑美國此次操作方式，指這種做法「讓市場感到困惑，且最終恐適得其反」。

他說：「表面上看，這可能會讓人認為這次干預的影響力將比過去的行動更大，但美國的參與帶來的問題多於答案，尤其是美國竟然賣出歐元來買進日圓，這非常奇怪。依我看，這種做法反而削弱美國介入的效力，因為市場勢必會問，何以美國不直接用美元買進日圓。」

布魯克斯認為，匯市干預終究無法扭轉由日本債券市場所推動的日圓貶值。