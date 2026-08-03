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「極其虛偽」川普堅稱談判重啟 威脅伊朗：要麼談要麼投降

新華社華盛頓8月3日電
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川普總統。（美聯社）
川普總統。（美聯社）

針對伊朗否認美伊談判重啟的說法，美國總統川普（Donald Trump）3日在社群媒體發文予以駁斥，堅稱談判已經重啟，並威脅伊朗「要麼達成協議，要麼徹底投降」。

川普指責伊朗領導層「極其虛偽」，聲稱伊方「懇求」進行會談，談判已啟動，後續會談也已提上日程，但「他們卻公開且傲慢地聲稱未進行任何討論，什麼事都沒談，他們只是在與『阿曼』（Oman）打交道」。

川普還稱荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）「已完全由美國海軍控制」，「除非達成協議或伊朗徹底投降」，否則美國將繼續封鎖伊朗港口。他還再次強調，「伊朗絕不可能擁有核武器」。

據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）3日報導，就伊朗與美國重啟談判一事，伊朗外交部發言人巴加埃（Esaq Baghaei）當日表示，「這些天」沒有接待代表團或派遣伊朗代表團的計劃，伊朗目前未與美國進行任何談判。巴加埃表示，當前所有磋商均集中在與阿曼就荷姆茲海峽安全通航事宜開展的雙邊對話。

川普2日稱，在沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、伊朗等國的請求下，他取消了對伊朗的大規模打擊行動，美國將於3日和伊朗進行談判。不過，據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）3日引述美國官員的話報導，目前並無「新」的或不同尋常的談判計劃，僅是美伊談判團隊透過調停方進行既有磋商的延續。

精華 FAQ

  • 川普在社群媒體上表示，美伊談判已經重啟，還指責伊朗領導層「極其虛偽」，稱伊方先前曾懇求會談，卻又公開否認有任何討論。

  • 伊朗外交部發言人巴加埃表示，這些天沒有接待代表團或派遣代表團的計劃，伊朗目前未與美國進行任何談判，現階段磋商只集中在與阿曼的雙邊對話。

  • CBS引述美國官員指出，目前沒有新的或特別不同的談判安排，所謂3日會談只是美伊談判團隊透過調停方進行既有磋商的延續，並非全新進展。

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