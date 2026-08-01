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嗆把伊朗「打到受不了」 川普下令再轟伊朗 美以擬猛轟能源設施

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普（中）7月31日從大衛營返回，在新澤西州莫里斯敦市政機場走下空軍一號...
美國總統川普（中）7月31日從大衛營返回，在新澤西州莫里斯敦市政機場走下空軍一號。（美聯社）

華爾街日報報導，美方官員表示，總統川普已下令軍方對伊朗發動新一輪攻擊，最快可能於本周末展開，持續數天。

川普7月31日稍早告訴記者，他計畫恢復大規模軍事打擊，迫使伊朗政權重返談判桌，並預測美方若攻勢夠猛烈，德黑蘭的強硬派政權最終將「逐漸衰弱」。他在大衛營舉行的電視轉播內閣會議上表示：「我們將非常猛烈打擊他們。你知道，到了某個時候，他們會說：『我們真的再也承受不了了。』」

川普也毫不掩飾挫折，指責伊朗外交官在交涉時「非常不誠實」，並暗示有必要發動更猛烈的軍事打擊，瓦解德黑蘭的意志。他說：「嗯，他們總是想談，但經常違背承諾。」稍後又說：「他們所做的一切只會讓我生氣。」

不過，川普本周稍早才堅稱，雙方正在進行「非常友好的談判」，因此得以暫停軍事行動。此後，伊朗突襲駐約旦美軍，促使美國周三發動報復性攻擊。

伊朗方面同樣感到挫折。伊朗外交官已對美伊談判一再破裂感到疲憊。官員表示，在伊朗看來，兩國缺乏互信，每當川普以武力相威脅，雙方關係與外交前景就會惡化。

美方官員表示，川普已在大衛營批准向他提出的新攻擊計畫，但外交方面若立即取得進展，仍可能說服他叫停預定攻擊，重返談判。川普也可能臨時改變主意。不過，數周以來，他一直在閉門場合告訴幕僚，伊朗人「瘋了」，也向親信抱怨，這項臨時和平協議終究毫無意義，而且他一直都知道協議不會奏效。

另外，多名消息人士稍早告訴CBS新聞，美國與以色列正計畫對伊朗能源基礎設施發動迄今最猛烈的轟炸行動之一，攻勢可能持續整個周末。雙方憂心轟炸衝擊美國與全球經濟，也曾討論是否在金融市場8月3日開盤前結束行動，但尚未敲定結束時間。

多名美國消息人士表示，以色列已接獲通知，並正與美國協調，但川普當時尚未下達攻擊的最終命令。不過，一名以色列官員表示：「以色列不知道已做出重啟全面軍事行動的決定，也未被要求參與任何針對伊朗的軍事行動。」

據會後聽取簡報的消息人士透露，川普在大衛營內閣會議上曾討論這項軍事攻擊計畫。其中一人表示，部分負責政治事務的白宮幕僚強烈反對。另外2名消息人士表示，發電廠與煉油廠等能源基礎設施可能成為攻擊目標。

一名前美軍官員指出，攻擊能源基礎設施可削弱伊朗軍方向民眾提供服務及有效治理的能力。一名以色列資深官員表示，川普本周稍早與以色列總理內唐亞胡會面時，內唐亞胡向他簡報三種戰爭選項，其中包括以陸路補給線為重點的軍事攻擊。內唐亞胡也與國防部長赫塞斯會面。

一名美國官員表示，美國已在這場衝突中攻擊同時供軍方與平民使用的橋梁。美國高層也曾討論切斷德黑蘭全市電力，但截至31日下午尚未決定。

精華 FAQ

  • 報導指出，川普希望透過更猛烈的軍事打擊迫使伊朗回到談判桌，並以持續施壓方式削弱德黑蘭強硬派的意志，讓其逐漸衰弱。

  • 消息人士稱，發電廠、煉油廠等能源基礎設施可能成為目標，美方也曾討論切斷德黑蘭全市電力，以削弱伊朗軍方治理與對民眾提供服務的能力。

  • 因為美方官員表示，若外交談判突然取得進展，川普仍可能叫停預定攻擊；此外，他一向可能臨時改變主意，白宮內部也有人反對擴大軍事行動。

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