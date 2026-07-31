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「伊朗經常食言」川普很生氣：將狠狠打到他們撐不下去

中央社記者侯姿瑩華盛頓31日專電
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川普總統。（路透）
川普總統。（路透）

美伊雙方重啟交火之際，美國總統川普今天表示，美軍將狠狠打擊他們，到某個時間點，他們就會撐不下去。川普還說，伊朗經常食言，這讓他感到生氣，前幾天伊朗朝約旦的美軍基地發射飛彈，但當時美伊雙方正在談判。

美軍中央司令部（CENTCOM）本週稍早表示，美軍已成功完成對伊朗的大規模空襲，以回應伊朗用飛彈攻擊派駐中東的美軍。外電報導，伊朗軍方今天表示，已出動無人機攻擊科威特境內美軍設施，雙方恢復交火。

針對伊朗局勢，川普（Donald Trump）今天在馬里蘭州大衛營（Camp David）舉行的內閣會議上回應媒體提問表示，伊朗正遭到毀滅性的打擊，他們沒有海軍、沒有空軍，這不代表他們毫無能力，他們還有一些能力，但非常少。

川普說，美軍將狠狠打擊伊朗，到了某個時間點，「他們就會說真的撐不下去了」。「他們現在也許會稍微變強一點，但接著就會越來越弱，最後逐漸停止」。

同時，川普重申，不能讓伊朗擁有核武。他還批評伊朗經常食言並舉例，雙方花了好幾個小時談伊朗核子問題，但伊朗會後卻說「我們從未討論核問題」，直言「他們所做一切只是讓我生氣」。

他表示，已對伊朗失去信心，他們的確會說謊。前幾天伊朗朝向美軍在約旦的基地發射5枚飛彈，全數被美軍擊落，但當時美伊雙方正處於談判之中。他原本在等待告知談判進展的電話，結果卻接獲伊朗朝向約旦美軍基地射飛彈的通知。

美伊4月間曾在巴基斯坦居中斡旋下短暫停火，並達成一項協議，為永久解決方案的談判奠定基礎，但由於談判陷入僵局，川普本月稍早宣布停火協議破局。

外電報導，美國近來多次空襲伊朗南部沿海省分，試圖削弱德黑蘭對全球重要航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的控制。

在中東戰爭爆發前，全球1/5的石油與天然氣都經由荷莫茲海峽運送。（編輯：徐睿承）1150801

精華 FAQ

  • 川普表示伊朗正遭到毀滅性打擊，美軍會狠狠攻擊到對方撐不下去。他並說伊朗雖仍有些能力，但海軍與空軍幾乎已被削弱。

  • 他指伊朗在雙方討論核子問題時口頭承諾卻事後否認，還在談判期間向約旦的美軍基地發射飛彈，讓他認為伊朗不可信。

  • 外電指出，美國多次空襲伊朗南部沿海，意在削弱其對荷莫茲海峽的掌控。由於全球1/5石油與天然氣經此運輸，局勢已牽動國際能源安全。

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