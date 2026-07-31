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授權烏克蘭生產愛國者飛彈？川普：討論中但可能性低

中央社華盛頓31日專電
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美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基日前會晤美國總統川普後表示，雙方討論了愛國者飛彈生產等議題。不過，川普今天說，尚未同意授權烏克蘭生產愛國者飛彈，這是很複雜的武器，須謹慎評估；目前討論中，但要轉讓技術是很難的事，他「不認為這會發生」。

本月稍早，川普（Donald Trump）曾在土耳其舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會場邊表示，美方將授權烏克蘭生產愛國者飛彈。外媒報導，澤倫斯基本週稍早在白宮會晤川普後也說，雙方討論了愛國者攔截飛彈的生產及其他合作構想。

不過，川普今天在馬里蘭州大衛營（Camp David）舉行的內閣會議上回應媒體提問表示，愛國者飛彈系統是非常複雜的武器，「我們對於讓別人製造這些武器必須非常謹慎」。

他說，美國目前尚未同意授權烏克蘭生產愛國者飛彈，「我們正在討論，但要轉讓那種技術是很難的事，我不認為這種事會發生」。

川普還稱，把技術給了別人，「他們有一天可能會用來對付你」，這是有可能的。

他也把美國複雜的武器系統和AI晶片大廠輝達（NVIDIA）的晶片類比。「這有點像輝達，他們有一款晶片。他們說你不能複製它，因為它的複雜度太高了」。

俄烏戰爭開打至今超過4年，仍未見終戰跡象。外媒指出，愛國者防空系統對於烏克蘭攔截瞄準首都基輔和其他城市的俄羅斯彈道飛彈至關重要。

川普今天在內閣會議回應媒體提問時表示，他先前和澤倫斯基會面時有談到愛國者飛彈等議題，也說「讓我們結束這場戰爭吧」。

川普說，他認為澤倫斯基和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）都想達成協議，但雙方存在許多敵意。

對於媒體提及普亭似乎不願做出讓步，川普表示，沒有人會想讓步，「但他們雙方都必須做出一些讓步」。

精華 FAQ

  • 澤倫斯基表示，雙方談到愛國者攔截飛彈的生產，以及其他合作構想，希望強化烏克蘭防空能力，應對俄羅斯持續攻擊。

  • 川普說美國目前尚未同意授權，相關事情還在討論中，但轉讓這類技術非常困難，他並直言自己不認為這種情況會真正發生。

  • 外媒指出，愛國者防空系統對烏克蘭攔截俄羅斯彈道飛彈至關重要，特別是保護基輔等城市，因此被視為戰場防禦的關鍵裝備。

烏克蘭 川普 澤倫斯基

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