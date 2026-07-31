美以涉維吾爾強迫勞動為由 再禁止進口43家中企產品

美國政府31日以涉嫌侵犯維吾爾族及其他少數民族人權為由，再禁止進口43家中國企業的產品。(歐新社)

美國政府今天以涉嫌侵犯維吾爾 族及其他少數民族人權為由，再禁止進口43家中國企業的產品，其中包括中國大型電容器製造商湖南艾華集團。

路透報導，美國政府公告指出，這些企業被列入「防止維吾爾人強迫勞動法實體清單」（Uyghur Forced Labor Prevention Act Entity List）。該清單限制進口美方認定與中國新疆 地區人權侵害及持續性「種族滅絕」有關的產品。

最新列入清單的企業也涵蓋製藥、金屬、棉花、食品及鋰生產等產業。

這是川普政府首次將企業納入該清單，此次新增43家企業後，清單上實體數量由144家增加至187家，也是自2021年12月該法簽署成法以來，單次新增實體數量最多的一次。

美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）在聲明中表示：「川普政府今日的行動強化美國經濟，抵禦由強迫勞動製造的產品，並向中國共產黨傳達訊息，我們不會對其種族滅絕及侵犯人權的行為視而不見。」

美國國土安全部在聯邦公報（Federal Register）公告中指出，湖南艾華集團被列入該清單，因為美方認定該公司從新疆採購化成箔及其他材料。