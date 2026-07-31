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馬斯克投入大筆資金 協助共和黨在期中選舉保住國會多數席次

記者顏伶如／即時報導
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科技富豪馬斯克(Elon Musk)投入大筆資金幫共和黨催票，希望幫忙共和黨在今...
科技富豪馬斯克(Elon Musk)投入大筆資金幫共和黨催票，希望幫忙共和黨在今年期中選舉保住國會多數席次。（路透）

Axios新聞網站報導，科技富豪馬斯克(Elon Musk)投入大筆資金幫共和黨催票，希望幫忙共和黨在今年期中選舉保住國會多數席次，曾經沉寂的超級政治行動委員會(Super PAC)「美國政治行動委員會」(America PAC)再度活躍。紐約時報報導，馬斯克首席政治顧問、曾經負責2024年助選任務的楊格(Chris Young)將回鍋主導今年催票任務。

「美國政治行動委員會」在2024年大選期間投入2億6000多萬元協助川普總統當選，當時馬斯克透過「美國政治行動委員會」支持川普的捐款，創下美國史上單一選舉周期的最大筆個人捐款。馬斯克發言人不願透露這次投入金額。

紐約時報報導，消息人士透露，馬斯克已授權「美國政治行動委員會」耗資1億到1.2億元在至少八州展開動員催票，為共和黨候選人助選；最早鎖定的助選對象是阿拉斯加州、愛阿華州、緬因州、密西根州與俄亥俄州的聯邦參議員席次，後來加入北卡羅來納州、喬治亞州以及德州席次，接下來還可能為加州、威斯康辛州、華盛頓州的聯邦眾議員席次投入資金。

知情人士說，「美國政治行動委員會」策略重點包括挨家挨戶登門拜票、數位廣告、郵寄宣傳，目標是提高保守派基本盤選民投票率，包括通常在非總統選舉年裡較少出門投票的民眾。

在2024年大選期間，「美國政治行動委員會」在大約六個搖擺州發起登門拜票活動，共計造訪大約1000萬戶人家。

川普競選團隊資深政治顧問布萊爾(James Blair)受訪時說，「美國政治行動委員會」是2024年創造歷史紀錄的「動員投票」活動(Get Out The Vote)重要合作夥伴，「他們在2026年回歸，將為全國各地共和黨員帶來助力」。

布萊爾說：「從現在到投票日，我們將再次智取對手，不顧一切達成共和黨設定任務。」

Axios報導分析，馬斯克資金投入將進一步擴大共和黨的資金優勢，由於川普支持度走低，尤其是經濟、伊朗戰爭領域表現，讓共和黨在期中選舉守住參眾兩院多數面臨考驗。

共和黨陣營的超級政治行動委員會及委員會比民主黨陣營委員會具備領先3億元資金的優勢，這個數字還不包括挺川政治行動委員會「讓美國再次偉大」(MAGA, Inc)的4億資金。

精華 FAQ

  • 他透過曾在2024年大選活躍的超級政治行動委員會「美國政治行動委員會」重新投入選戰，並由首席政治顧問楊格回鍋主導催票任務。

  • 消息人士稱，資金將優先投入阿拉斯加、愛阿華、緬因、密西根、俄亥俄等參院戰場，之後也擴及北卡、喬治亞、德州，並可能再支援加州、威斯康辛、華盛頓的眾院選舉。

  • 策略延續2024年的登門拜票、數位廣告與郵寄宣傳模式，重點是提高保守派基本盤投票率。Axios分析認為，這將進一步放大共和黨資金優勢，幫助其守住國會多數。

共和黨 馬斯克 期中選舉

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