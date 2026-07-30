我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩和平有望？川普宣布達成歷史性協議 哈瑪斯全面繳械後以軍撤離

PG&E省1.7億反向用戶收股東獎勵 每月帳單恐增加41美分

川習9月會前美中高層通話 華府盼北京落實經貿承諾

中央社華盛頓30日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國家主席習近平預計9月訪美，會晤美國總統川普，這將是川習今年第二次會面。（路...
中國國家主席習近平預計9月訪美，會晤美國總統川普，這將是川習今年第二次會面。（路透）

中國國家主席習近平預計9月訪美，會晤美國總統川普，這將是川習今年第二次會面。川習再度會晤之前，美國財政部長貝森特今天和中國國務院副總理何立峰通話，強調美方期望北京完全履行在稀土及美國農產品方面的承諾。

繼川普（Donald Trump）5月訪問北京舉行川習峰會後，習近平也預計在9月訪問美國並會晤川普。

貝森特（Scott Bessent）在X平台發文表示，在9月川習會晤前，他和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天與何立峰通話。貝森特強調，美方期望北京完全履行在稀土和美國農產品方面的承諾。

貝森特還說：「我們也討論了落實貿易與投資委員會作為一項機制，以確保在推動美中經濟關係邁向更平衡、公平且具建設性的方向上取得具體進展。」

外媒先前報導，美中去年在韓國釜山達成暫時性貿易休戰，但之後數個月，美國自中國進口的稀土永久磁鐵仍持續減少，今年1、2月的進口量較去年同期下滑22.5%。葛里爾日前指出，美國目前仍未自中國獲得足夠的關鍵礦產出口。

另一方面，白宮在5月川習會後發布的會議摘要提到雙方商討如何加強美中經濟合作，包括擴大美國企業進入中國市場的機會，增加中國對美產業投資、對美農產品採購。

據報導，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）本月稍早在菲律賓與中國外長王毅舉行會談後也表示，雙方已討論新成立的「貿易委員會」（Board of Trade）與「投資委員會」（Board of Investment）如何落實運作。

魯比歐還說，在習近平9月訪美成行之前，這可能是美中雙方能完成的一項具體成果，「也是建立在我們今年稍早訪中成果的基礎上」。

魯比歐、貝森特及葛里爾今年5月都有隨川普訪問中國。

精華 FAQ

  • 主要是為了在川習9月會晤前先行溝通經貿議題，美方希望北京確實履行先前承諾，特別是稀土供應、美國農產品採購，以及後續合作機制的落實。

  • 貝森特明確表示，美方期待中國完全履行在稀土和美國農產品方面的承諾；同時也希望透過貿易與投資委員會，讓美中經貿關係朝更平衡、公平、具建設性的方向發展。

  • 消息顯示美中雖有貿易休戰與高層互動，但關鍵礦產出口與市場開放仍有落差，美方持續施壓北京落實承諾，並把9月會晤視為推進具體成果的重要時點。

華府 習近平 川習會

上一則

川普提名布蘭希出任司法部長受阻 考慮暫時撤回

延伸閱讀

中國違反貿易協議華府卻噤聲 美官員憂北京步步進逼

中國違反貿易協議華府卻噤聲 美官員憂北京步步進逼
美中擬9月磋商AI議題 時間點鎖定習近平訪美前

美中擬9月磋商AI議題 時間點鎖定習近平訪美前
魯比歐：習近平9月訪美未變 中方已派團隊準備

魯比歐：習近平9月訪美未變 中方已派團隊準備
魯比歐將赴菲出席區域外長會議 預計與王毅討論川習會

魯比歐將赴菲出席區域外長會議 預計與王毅討論川習會

熱門新聞

川普總統24日於華府出席白宮記者協會晚宴。(美聯社)

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

2026-07-25 20:23
美國陸軍26日證實，7月中旬首度在海上測試神秘的新型電戰系統「眾神之鎚」。（截自美國太空司令部在X的照片）

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

2026-07-30 03:45
副總統范斯公開一家六口合照。（取材自第二夫人X@SLOTUS）

范斯小兒子曝光 首度公開一家六口合照

2026-07-24 22:22
以合法管道移民美國的180萬人，在川普總統二度執政之後遭到剝奪合法身分。（美聯社）

川普執政180萬移民遭剝奪合法身分 學者憂美重返白人國家

2026-07-30 12:00
4艘中國海警船8日上午侵擾金門水域，台灣海巡巡防艇一對一併航監控，全程蒐證，並透過中、英文無線電廣播要求中國海警船立即駛離。（海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）

台灣淪「最孤立島嶼」 美學者拋保台新戰略 關鍵在華府意願

2026-07-29 06:10
佛奇雖然已在拜登卸任總統前獲得特赦，但共和黨仍對他在疫情期間的表現追究責任，佛奇29日在國會聽證時不斷引用憲法第五修正案拒絕答覆。（歐新社）

參院新冠聽證火爆 佛奇拒答百次 保羅怒批藐視國會

2026-07-30 10:06

超人氣

更多 >
華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關
獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光
賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命
買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗
過海關查什麼？CBP：不會英語不要緊 這件事才關鍵

過海關查什麼？CBP：不會英語不要緊 這件事才關鍵