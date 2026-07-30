我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾半數美國人因這項恐懼放棄旅行計畫

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

川普提名布蘭希出任司法部長受阻 考慮暫時撤回

中央社華盛頓30日綜合外電報導
美國總統川普30日表示，他可能會暫時撤回提名布蘭希（圖）出任司法部長的人事案，等...
美國總統川普30日表示，他可能會暫時撤回提名布蘭希（圖）出任司法部長的人事案，等到自家黨內兩名阻撓提名的聯邦參議員明年1月初卸任後，再重新提名布蘭希。(美聯社)

美國總統川普今天表示，他可能會暫時撤回提名布蘭希出任司法部長的人事案，等到自家黨內兩名阻撓提名的聯邦參議員明年1月初卸任後，再重新提名布蘭希。

路透報導，這兩人為德州聯邦參議員孔寧（John Cornyn）及北卡羅來納州聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）。

共和黨籍的川普（Donald Trump）在社群媒體上發文寫道：「如果他們不做對的事，我不反對暫時撤回布蘭希（Todd Blanche）的提名，等孔寧和提里斯卸任後再重新提名。」

布蘭希曾任川普的私人律師。川普今年4月開除自己提名的司法部長邦迪（Pam Bondi）後，布蘭希成為代理司法部長。如果川普撤回提名，布蘭希仍可無限期繼續擔任代理司法部長。

參議員孔寧及提里斯要求司法部以書面保證，川普所推動的18億美元「反武器化基金」（Anti-Weaponization Fund）不會投入運作。該基金可能讓涉及2021年1月6日國會大廈攻擊案，並稱因此遭到聯邦政府不當針對的川普盟友受益。

兩人也反對一項將阻止對川普及其相關人士進行稅務稽查的協議。

法新社報導，參議院司法委員會原定今天就布蘭希的提名進行表決，但在協商結果無法說服孔寧和提里斯支持後，共和黨領袖將表決延期。

共和黨在該委員會以12比10掌握多數，但這兩名參議員中的任一人有可能加入一致反對提名的民主黨人陣營，從而阻止人事案送交參議院全院表決。

精華 FAQ

  • 因為共和黨內的孔寧與提里斯反對這項人事案，川普表示若他們不支持，可能先撤回提名，等兩人明年1月初卸任後再重新提名。

  • 兩人要求司法部書面保證，不讓18億美元反武器化基金運作，也反對阻止對川普及其相關人士進行稅務稽查的協議，因而卡住提名。

  • 布蘭希目前是代理司法部長，若提名被撤回，他仍可無限期續任代理職務，直到川普日後重新提名並完成參議院程序。

川普 參議員 北卡羅來納州

上一則

國際生畢業留美工作 川普政府研議加收10萬美元

延伸閱讀

參院暫停布蘭奇升任司法部長的提名投票

參院暫停布蘭奇升任司法部長的提名投票
法院指派西雅圖聯邦檢察官 上任不到一小時就被川普開除

法院指派西雅圖聯邦檢察官 上任不到一小時就被川普開除
一波三折終過關 克萊頓出任國家情報總監

一波三折終過關 克萊頓出任國家情報總監
南卡共和黨參議員初選 葛理漢妹達琳決爭取提名 川普支持

南卡共和黨參議員初選 葛理漢妹達琳決爭取提名 川普支持

熱門新聞

川普總統24日於華府出席白宮記者協會晚宴。(美聯社)

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

2026-07-25 20:23
副總統范斯公開一家六口合照。（取材自第二夫人X@SLOTUS）

范斯小兒子曝光 首度公開一家六口合照

2026-07-24 22:22
美國陸軍26日證實，7月中旬首度在海上測試神秘的新型電戰系統「眾神之錘」。（截自美國太空司令部在X的照片）

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

2026-07-30 03:45
4艘中國海警船8日上午侵擾金門水域，台灣海巡巡防艇一對一併航監控，全程蒐證，並透過中、英文無線電廣播要求中國海警船立即駛離。（海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）

台灣淪「最孤立島嶼」 美學者拋保台新戰略 關鍵在華府意願

2026-07-29 06:10
佛奇雖然已在拜登卸任總統前獲得特赦，但共和黨仍對他在疫情期間的表現追究責任，佛奇29日在國會聽證時不斷引用憲法第五修正案拒絕答覆。（歐新社）

參院新冠聽證火爆 佛奇拒答百次 保羅怒批藐視國會

2026-07-30 10:06
川普總統再度應邀出席白宮記者協會年度晚宴，觀看魔術表演時，拋出一頂印有「川普2028」字樣的帽子。(路透)

「必須繼續」川普出席重辦白宮記協晚宴 上回陪同3人未現身

2026-07-25 00:00

超人氣

更多 >
華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關
「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧
好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買

好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買
別等上船才後悔 搭郵輪行前「漏做一事」體驗大打折

別等上船才後悔 搭郵輪行前「漏做一事」體驗大打折
賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命