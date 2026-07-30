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WSJ：國際生畢業想留美工作？川普政府考慮加收10萬美元

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WSJ：國際生畢業想留美工作？川普政府考慮加收10萬美元

世界新聞網王若馨／即時報導
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華爾街日報30日獨家報導，川普政府正考慮對國際學生畢業後申請留美工作資格加收10...
華爾街日報30日獨家報導，川普政府正考慮對國際學生畢業後申請留美工作資格加收10萬美元費用。(路透)

華爾街日報30日獨家報導，川普政府正考慮對國際學生畢業後申請留美工作資格加收10萬美元費用。

報導指出，若政策上路，將對仰賴招收國際學生作為重要財源的大學造成衝擊，也將影響大量聘用國際畢業生的矽谷與華爾街頂尖企業。

這項費用將附加於「選擇性實習訓練」(Optional Practical Training，簡稱OPT)計畫。OPT允許持學生簽證的國際學生在美國大學畢業後工作一至三年。

根據2024年最新統計，約有41萬9000名外國人透過OPT在美國工作。

此舉實際上將等同達成川普政府原希望透過向H-1B工作簽證加徵10萬元費用所達到的效果。該政策去年曾在矽谷引發恐慌，但波士頓聯邦上訴法院上周裁定，政府不得徵收這筆費用。

官員原本打算將這項費用適用於所有H-1B簽證，但在科技巨頭普遍反對下，政府最後將適用對象縮小至來美任職的外籍新聘人員。

一般而言，直接透過H-1B來美工作的外國人才，多由IT及會計公司招募；科技與金融業龍頭企業則多半從美國頂尖大學延攬國際學生，待任職數年後，再協助他們由學生簽證轉換為H-1B。因此，若對OPT加收新費用，受衝擊最大的將是這些企業。

國土安全部(DHS)一名發言人在聲明中表示：「任何政策在正式公布前都不應被視為定案。國土安全部一直在討論如何運用手中所有工具，以維護合法移民體系的完整性。」

向申請人收取10萬元費用，正逐漸成為川普政府移民官員慣用的政策工具。除了H-1B簽證及學生簽證外，國務院也正考慮要求身在美國境外的綠卡申請人繳交可退還的10萬元保證金，待申請人移居美國並取得公民身分後才能領回。

消息人士表示，這項最新費用方案仍在國土安全部內部討論中，目前尚不清楚白宮是否會批准，也未確定這筆費用將由國際學生自行負擔，或是由雇主支付。

該費用也可能與川普政府本月稍早宣布的新規定一併實施。新規要求國際學生若想使用OPT，必須另行申請學生簽證延期。過去，學生簽證會在就學期間自動維持有效，並涵蓋畢業後最多三年的工作許可。

此外，國土安全部也正研擬更全面的法規，重新修訂OPT制度，最快可能於今年秋季公布。

OPT一直是吸引國際學生來美留學的重要因素之一。支持者主張，若取消或大幅限縮OPT，多數國際學生將被迫在畢業後立即離開美國，進而把在美國大學所學到的專業技能帶往其他國家。

不過，希望改革OPT制度的人士表示，該計畫雖讓企業能直接聘用剛畢業的國際學生，卻缺乏足夠規範，以確保其薪資待遇不會低於美國本土畢業生。

在川普第一任政府期間，包括白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)在內的高層移民官員，曾主張廢除STEM OPT計畫，該計畫提供STEM(科學、科技、工程及數學)相關科系畢業生最多三年的工作許可，但最終遭政府內較傾向商業立場的官員否決，其中包括川普女婿庫許納(Jared Kushner)。

精華 FAQ

  • 對象是透過OPT在美國大學畢業後申請留美工作的國際學生，這筆費用將附加在選擇性實習訓練計畫上，等同提高其畢業後留美就業門檻。

  • 仰賴招收國際學生的大學，以及大量延攬國際畢業生的矽谷、華爾街與科技金融龍頭企業都可能受影響，因為他們常把OPT視為銜接H-1B的人才來源。

  • 消息人士稱方案仍在國土安全部內部討論，尚未確定白宮是否批准，也不清楚由誰負擔費用；DHS則表示，正式公布前都不應視為定案。

川普 學生簽證 矽谷

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